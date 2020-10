Moto2: Marini ni utrpel zloma, morda ga bomo videli že v soboto

Vodilni dirkač razreda moto2 je na drugem prostem treningu pred VN Francije doživel spektakularen padec, po katerem je bil odpeljan v bolnišnico. Kasnejši pregledi pa so na srečo pokazali, da 23-letni Italijan ni utrpel zloma gležnja, kot so se sprva bali, in bo morda nared že za sobotne kvalifikacije.

Luca Marini je grdo padel v petem ovinku na drugem prostem treningu, ko so bile razmere za dirkanje sicer neprimerno boljše kot dopoldan. Rentgenski pregledi na dirkališču niso pokazali, ali je Italijan doživel zlom gležnja ali ne, zato je bil trenutno vodilni dirkač drugega razreda odpeljan v bližnjo bolnišnico. Tam pa si je polbrat Valentina Rossija le lahko nekoliko oddahnil, saj so nadaljnji pregledi pokazali, da ni utrpel zloma. Tako obstaja možnost, da ga bomo videli že v soboto. Po poročanju portalagpone.com bo Marini znova sedel na motocikel na tretjem prostem treningu, od počutja pa bo odvisno, ali se bo udeležil tudi kasnejših kvalifikacij in nedeljske dirke. Marini je sicer dobil zadnjo dirko za VN Katalonije, v skupnem seštevku pa ima trenutno 20 točk prednosti pred rojakom Eneom Bastianiniem. Tretji je še en Italijan, in sicerMarco Bezzecchi.