Almansa za nekaj centimetrov slavil v moto3, rdeča zastava v moto2

Prvi ovinki dirke razreda moto2 so najbolje uspeli Danielu Holgadu, ki je v prvi krog povedel pred Ivanom Ortolajem in zmagovalcem kvalifikacij Senno Agiusom.
Almansa za tri tisočinke sekunde do krstne zmage
Dirko razreda moto3 sta najbolje začela Španca David Almansa in Maximo Quiles, ki sta se s prve oziroma druge startne vrste odlično izstrelila v prvi ovinek in povedla.
Španca sta vztrajala v ospredju in se postopoma oddaljevala od prvih zasledovalcev Adriana Fernandeza in Alvara Carpeja, ki pa sta se jim po napadu iz ozadja pridružila Indonezijec Veda Pratama in Argentinec Valentin Perrone.
Medtem ko se je v ozadju med četverico razvnel boj za najnižjo stopničko, sta si Almansa in Quiles pridirkala že več kot dve sekundi prednosti. Quiles je za kratek čas v vodstvu zamenjal rojaka, toda Almansa je hitro odgovoril in se znova prebil v ospredje.
Začel je stopnjevati svoj ritem, odpora Quilesa pa ni strl vse do zadnjega. Ta je namreč v zadnjem krogu znova poskušal z napadi, dirkača sta v zadnji ovinek prišla povsem poravnana, na koncu pa je Almansa ciljno črto prečkal le nekaj centimetrov pred Quilesom in slavil svojo prvo zmago v razredu moto3.
"Neverjetno je, danes sem zaupal vase, verjel sem v svoje sanje. Pozimi sem veliko delal, da bi bil lahko bil v ospredju. Zahvala gre moji ekipi, ki je opravila odlično delo, ter mojim družini in prijateljem, ki so vedno ob meni," je po eni najtesnejših zmag v zgodovini razreda moto3 - Španca so namreč ločilo le tri tisočinke sekunde - dejal Almansa.
V obračunu za tretje mesto je bil najuspešnejši Perrone, ki si je pridirkal krstne stopničke v najšibkejšem razredu.
Carpe se je moral zadovoljiti s četrtim mestom, novinec Pratama s petim, Fernandez pa je končal na šestem mestu. V deseterico so se uvrstili še Brian Uriarte, Marco Morelli, Joel Esteban in David Munoz.
Z zmago je Almansa prevzel tudi vodstvo v skupnem seštevku, pred Quilesom ima pet, pred Perronejem pa devet točk prednosti.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.