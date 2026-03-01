Naslovnica
MotoGP

Almansa za nekaj centimetrov slavil v moto3, rdeča zastava v moto2

Buriram, 01. 03. 2026 07.11 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Ž.Ž.
David Almansa

V tajskem Buriramu je dirkaško dogajanje že v polnem razmahu. Dobili smo že prvega zmagovalca dneva, na dirki razreda moto3 je zmago slavil David Almansa, ki je na ciljni črti le za nekaj centimetrov ugnal Maxima Quilesa, tretji je bil Valentin Perrone. Še preden se na stezo podajo dirkači razreda motoGP, si bomo ogledali še dirko razreda moto2, ki jo pravkar prenašamo na Kanalu A in VOYO, dirkaški vikend na Tajskem pa bo sklenila dirka elitnega razreda z začetkom ob 9.00.

MotoGP - VN Tajske
MotoGP - VN Tajske
FOTO: VOYO

Prvi ovinki dirke razreda moto2 so najbolje uspeli Danielu Holgadu, ki je v prvi krog povedel pred Ivanom Ortolajem in zmagovalcem kvalifikacij Senno Agiusom.

Almansa za tri tisočinke sekunde do krstne zmage

Dirko razreda moto3 sta najbolje začela Španca David Almansa in Maximo Quiles, ki sta se s prve oziroma druge startne vrste odlično izstrelila v prvi ovinek in povedla. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Španca sta vztrajala v ospredju in se postopoma oddaljevala od prvih zasledovalcev Adriana Fernandeza in Alvara Carpeja, ki pa sta se jim po napadu iz ozadja pridružila Indonezijec Veda Pratama in Argentinec Valentin Perrone.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Medtem ko se je v ozadju med četverico razvnel boj za najnižjo stopničko, sta si Almansa in Quiles pridirkala že več kot dve sekundi prednosti. Quiles je za kratek čas v vodstvu zamenjal rojaka, toda Almansa je hitro odgovoril in se znova prebil v ospredje. 

Začel je stopnjevati svoj ritem, odpora Quilesa pa ni strl vse do zadnjega. Ta je namreč v zadnjem krogu znova poskušal z napadi, dirkača sta v zadnji ovinek prišla povsem poravnana, na koncu pa je Almansa ciljno črto prečkal le nekaj centimetrov pred Quilesom in slavil svojo prvo zmago v razredu moto3.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Neverjetno je, danes sem zaupal vase, verjel sem v svoje sanje. Pozimi sem veliko delal, da bi bil lahko bil v ospredju. Zahvala gre moji ekipi, ki je opravila odlično delo, ter mojim družini in prijateljem, ki so vedno ob meni," je po eni najtesnejših zmag v zgodovini razreda moto3 - Španca so namreč ločilo le tri tisočinke sekunde - dejal Almansa.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V obračunu za tretje mesto je bil najuspešnejši Perrone, ki si je pridirkal krstne stopničke v najšibkejšem razredu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Carpe se je moral zadovoljiti s četrtim mestom, novinec Pratama s petim, Fernandez pa je končal na šestem mestu. V deseterico so se uvrstili še Brian Uriarte, Marco Morelli, Joel Esteban in David Munoz.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Z zmago je Almansa prevzel tudi vodstvo v skupnem seštevku, pred Quilesom ima pet, pred Perronejem pa devet točk prednosti. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Dirkaški spored za VN Tajske
Dirkaški spored za VN Tajske
FOTO: VOYO
vn tajske dirka moto3 moto2

