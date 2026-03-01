Almansa za nekaj centimetrov slavil v moto3, rdeča zastava v moto2

Prvi ovinki dirke razreda moto2 so najbolje uspeli Danielu Holgadu , ki je v prvi krog povedel pred Ivanom Ortolajem in zmagovalcem kvalifikacij Senno Agiusom .

Dirko razreda moto3 sta najbolje začela Španca David Almansa in Maximo Quiles , ki sta se s prve oziroma druge startne vrste odlično izstrelila v prvi ovinek in povedla.

Španca sta vztrajala v ospredju in se postopoma oddaljevala od prvih zasledovalcev Adriana Fernandeza in Alvara Carpeja , ki pa sta se jim po napadu iz ozadja pridružila Indonezijec Veda Pratama in Argentinec Valentin Perrone .

Medtem ko se je v ozadju med četverico razvnel boj za najnižjo stopničko, sta si Almansa in Quiles pridirkala že več kot dve sekundi prednosti. Quiles je za kratek čas v vodstvu zamenjal rojaka, toda Almansa je hitro odgovoril in se znova prebil v ospredje.

Začel je stopnjevati svoj ritem, odpora Quilesa pa ni strl vse do zadnjega. Ta je namreč v zadnjem krogu znova poskušal z napadi, dirkača sta v zadnji ovinek prišla povsem poravnana, na koncu pa je Almansa ciljno črto prečkal le nekaj centimetrov pred Quilesom in slavil svojo prvo zmago v razredu moto3.