Angel Piqueras dobil dirko razreda moto3

Po startu je povedel Angel Piqueras, sledili so mu zmagovalec kvalifikacij Valentin Perrone, Maximo Quiles in Ryusei Yamanaka, ki so se v prvih krogih izmenjevali v ospredju. Četverica si je po tretjini dirke pridirkala nekaj prednosti pred ostalimi dirkači.
A ko so se vodilni štirje začeli resneje obračunavati med sabo, so jim priključili tudi dirkači iz ozadja. V boj za stopničke so se tako dva kroga pred koncem vmešali še David Munoz, Taiyo Furosato, Dennis Foggia in vodilni v skupnem seštevku Jose Antonio Rueda.
V predzadnjem krogu je Perroneja v vodstvu zamenjal Piqueras, ki je nato povedel tudi v zadnji krog in vse do ciljne črte uspel ostati pred zasledovalci in slavil tretjo letošnjo zmago.
Po trdem boju si je drugo mesto priboril Yamanaka, stopničke pa je dopolnil Munoz.
Perrone in Quiles možnost za uvrstitev na zmagovalni oder izgubila, ko sta tik pred zadnjim krogom rahlo trčila in izgubila stik z vodilnimi dirkači. Quiles je na koncu dirko končal kot četrti, Perrone pa kot sedmi, med njiju sta se vrinila Rueda in Furosato.
Osmo mesto je zasedel Adrian Fernandez, v deseterico pa sta se uvrstila še Guido Pini in Alvaro Carpe.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.