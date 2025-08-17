Angel Piqueras dobil dirko razreda moto3

Dirkaško dogajanje v Spielbergu je že v polnem zamahu. Ravnokar se je končala dirka razreda moto3, na njej je slavil Španec Angel Piqueras. Drzgi je bil Ryusei Yamanaka, tretji pa David Munoz. Ob 12.10 na Kanalu A in VOYO začnemo s prenosom dirke moto2.

MotoGP – VN Avstrije FOTO: VOYO icon-expand

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Po startu je povedel Angel Piqueras, sledili so mu zmagovalec kvalifikacij Valentin Perrone, Maximo Quiles in Ryusei Yamanaka, ki so se v prvih krogih izmenjevali v ospredju. Četverica si je po tretjini dirke pridirkala nekaj prednosti pred ostalimi dirkači.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

A ko so se vodilni štirje začeli resneje obračunavati med sabo, so jim priključili tudi dirkači iz ozadja. V boj za stopničke so se tako dva kroga pred koncem vmešali še David Munoz, Taiyo Furosato, Dennis Foggia in vodilni v skupnem seštevku Jose Antonio Rueda. V predzadnjem krogu je Perroneja v vodstvu zamenjal Piqueras, ki je nato povedel tudi v zadnji krog in vse do ciljne črte uspel ostati pred zasledovalci in slavil tretjo letošnjo zmago.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči