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Quiles slavil v moto3, v moto2 Gonzalez do četrte letošnje zmage

Balatonfokajar, 07. 06. 2026 12.15 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Ž.Ž.
Maximo Quiles

Na Balaton Parku smo že dobili zmagovalca dirk v razredih moto3 in moto2. V srednjem razredu je še četrtič letos in tretjič zapored slavil vodilni v skupnem seštevku Manuel Gonzalez, drugi je bil Filip Salač, na stopničke pa je stopil še Senna Agius. Dirko najšibkejšega razreda je z veliko prednostjo dobil Maximo Quiles, ki je s tem povišal svojo prednost v skupnem seštevku, drugo mesto je osvojil David Almansa, tretji pa je bil Alvaro Carpe.

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Na dirki razreda moto2 je v uvodnih ovinkih povedel Čeh Filip Salač, sledili so mu vodilni v svetovnem prvenstvu Manuel Gonzalez, Izan Guevara in Senna Agius.

Salač in Gonzalez sta si v uvodu dirke pridirkala približno pol sekunde prednosti pred Agiusom, ki se je medtem utrdil na tretjem mestu. Smo pa nekoliko v ozadju videli grd padec, v katerega sta bila vpletena Daniel Munoz in Ivan Ortola.

Gonzalez je dobro polovico dirke vztrajal za Salačem, dobro je preučil šibke točke tekmeca in ga v 12. krogu tudi prehitel. Čeh ni zmogel dohajati Špančevega ritma in Gonzalez se je odpeljal novi zmagi naproti. Salač je osvojil drugo mesto, Agius pa je bil tretji.

Manuel Gonzalez je še četrtič letos stopil na najvišjo stopničko.
Manuel Gonzalez je še četrtič letos stopil na najvišjo stopničko.
FOTO: Profimedia

Za četrto mesto sta se udarila moštvena kolega Daniel Holgado in David Alonso, slednji je bil uspešnejši, Guevara pa je po kazni dolgega kroga, ki jo je prejel zaradi nepravilnosti na startu, zasedel šesto mesto.

V deseterici so dirko končali še Celestino Vietti, Alonso Lopez, Alberto Ferrandez in Tony Arbolino.

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Gonzalez je s tretjo zaporedno, skupno pa četrto zmago letos, povišal prednost v skupnem seštevku. Pred Guevaro ima že 49,5 točke naskoka, tretji Vietti pa je še dodatne tri točke zadaj.

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V zaključku dirke moto3 grd padec, znova na vrhu Quiles

Dirko razreda moto3 je najbolje začel David Almansa, ki se je s prvega startnega položaja pognal v vodstvo, vodil je pred rojakom Maximom Quilesom. Že v prvih krogih se je oblikovala manjša vodilna skupinica, ki si je pridirkala dobro sekundo prednosti pred ostalimi, vanjo sta se prebila še Argentinec Valentin Perrone in Finec Rico Salmela.

V sedmem krogu se je na čelo dirke prebil Quiles in se z nizanjem odličnih časov rahlo odlepil od Almanse. Salmela in Perrone sta medtem izgubila stik z vodilnima Špancema, vse bolj pa sta se jima približevala David Munoz in Alvaro Carpe.

Preberi še Razplet dirke razreda moto3 zasenčil grd padec v zadnjem krogu

Quiles je v ospredju svojo prednost povišal na več kot dve sekundi, Almansa pa je dirkal štiri sekunde pred zasledovalci. Prvi dve mesti sta bili tako oddani, vse do konca pa je bil napet obračun za najnižjo stopničko, v katerega se je vključil še zmagovalec dirke v Mugellu Brian Uriarte.

Če sta vodilna Španca mirno prečkala ciljno črto, pa se je za njima v sklepnih ovinkih zapletlo. Uriarte, Munoz in Perrone so se zapletli v grd padec, po katerem je v samem zaključku dirke zaplapolala rdeča zastava.

Vsi trije dirkači so bili po padcu pri zavesti.

Tretje mesto je na koncu pripadlo Carpeju. Četrto so pripisali Uriarteju, peto Salmeli. Deseterico so dopolnili še Adrian Cruces, Marco Morelli, Jesus Rios, Casey O'Gorman in Adrian Fernandez, ki je bil zaradi dirkanja z neustreznim pogonskim agregatom diskvalificiran s prvih šestih dirk sezone.

Preberi še Šok v razredu moto3: Fernandez diskvalificiran s šestih dirk

Quiles je z novo zmago še povišal prednost v skupnem seštevku. Carpe za njim zaostaja za 59 točk, Morelli za 93, Almansa 94, Uriarte pa 98.

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Razplet dirke razreda moto3 zasenčil grd padec v zadnjem krogu

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