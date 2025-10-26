Svetli način
MotoGP

Moto3: Rueda in Dettwiler po hudem trku prepeljana v bolnišnico, zmaga za Furusata

Sepang, 26. 10. 2025 06.40 | Posodobljeno pred eno minuto

Avtor
A.V.
Še preden bi se vse skupaj dobro začelo na motociklistični preizkušnji za VN Malezije se je v najšibkejšem razredu moto3 pripetila huda nesreča. V oglednem krogu sta silovito trčila novopečeni svetovni prvak v omenjenem razredu Jose Antonio Rueda in Noah Dettwiler. Zmago je na skrajšani, 10 krogov dolgi dirki slavil Japonec Taiyo Furusato, na zmagovalni oder pa sta se zavihtela še Španca Angel Piqueras (drugi) in Adrian Fernandez (tretji).

Podobni trki v preteklosti: Enea Bastianini v Johanna Zarcoja, ki se ob koncu oglednega kroga že postavlja na svoje startno mesto v Mugellu 2021; Marc Marquez v Ratthaparka Wilairota po koncu prostega treninga v Avstraliji 2011; Bizarni simultani padec Karla Abrahama in Joana Mira na ogrevalnem krogu v Lemansu 2019.

Glavna dirka za VN Malezije v razredu moto3 je bila torej zaradi hude nesreče, v kateri sta bila udeležena Španec Jose Antonio Rueda in Švicar Noah Dettwiler, prestavljena na 6.45 po srednjeevropskem času.

Šlo je za ogledni krog, v katerem je Dettwiller očitno zaradi določenih tehničnih težav vozil počasi ob robu steze, ko je v tretjem ovinku vanj zadaj silovito trčil novopečeni svetovni prvak omenjenega motociklističnega razreda Rueda.

Organizatorji so nemudoma z rdečo zastavo zaustavili dogajanje, še preden bi se dirkači podali v ogrevalni krog pred dirko. Po zadnjih informacijah sta bila dirkača z reševalnim vozilom prepeljana v bližnjo lokalno bolnišnico.

Skrajšana dirka v senci hudega trčenja

V skrajšani dirki je slavil japonski dirkač Taiyo Furusato pred španskima predstavnikoma Angelom Piquerasom in Adrianom Fernandezom.

Urnik VN Malezije
Urnik VN Malezije FOTO: 24ur.com
