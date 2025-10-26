Moto3: Rueda in Dettwiler po hudem trku prepeljana v bolnišnico, zmaga za Furusata

Podobni trki v preteklosti: Enea Bastianini v Johanna Zarcoja, ki se ob koncu oglednega kroga že postavlja na svoje startno mesto v Mugellu 2021; Marc Marquez v Ratthaparka Wilairota po koncu prostega treninga v Avstraliji 2011; Bizarni simultani padec Karla Abrahama in Joana Mira na ogrevalnem krogu v Lemansu 2019.

Glavna dirka za VN Malezije v razredu moto3 je bila torej zaradi hude nesreče, v kateri sta bila udeležena Španec Jose Antonio Rueda in Švicar Noah Dettwiler, prestavljena na 6.45 po srednjeevropskem času.

Šlo je za ogledni krog, v katerem je Dettwiller očitno zaradi določenih tehničnih težav vozil počasi ob robu steze, ko je v tretjem ovinku vanj zadaj silovito trčil novopečeni svetovni prvak omenjenega motociklističnega razreda Rueda.

Organizatorji so nemudoma z rdečo zastavo zaustavili dogajanje, še preden bi se dirkači podali v ogrevalni krog pred dirko. Po zadnjih informacijah sta bila dirkača z reševalnim vozilom prepeljana v bližnjo lokalno bolnišnico.