Moto3: Rueda in Dettwiler po hudem trku prepeljana v bolnišnico, zmaga za Furusata

Glavna dirka za VN Malezije v razredu moto3 je bila torej zaradi hude nesreče, v kateri sta bila udeležena Španec Jose Antonio Rueda in Švicar Noah Dettwiler, prestavljena na 6.45 po srednjeevropskem času.
Šlo je za ogledni krog, v katerem je Dettwiller očitno zaradi določenih tehničnih težav vozil počasi ob robu steze, ko je v tretjem ovinku vanj zadaj silovito trčil novopečeni svetovni prvak omenjenega motociklističnega razreda Rueda.
Organizatorji so nemudoma z rdečo zastavo zaustavili dogajanje, še preden bi se dirkači podali v ogrevalni krog pred dirko. Po zadnjih informacijah sta bila dirkača z reševalnim vozilom prepeljana v bližnjo lokalno bolnišnico.
Skrajšana dirka v senci hudega trčenja
V skrajšani dirki je slavil japonski dirkač Taiyo Furusato pred španskima predstavnikoma Angelom Piquerasom in Adrianom Fernandezom.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.