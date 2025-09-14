Svetli način
Rueda slavil novo zmago v razredu moto3, v moto2 najhitrejši Vietti

Misano, 14. 09. 2025 11.22 | Posodobljeno pred eno minuto

Dirkači v najšibkejšem motociklističnem razredu moto3 so opravili z glavno dirko za VN San Marina. Po pravi bitki je na koncu novih 25 točk za zmago osvojil vodilni dirkač svetovnega prvenstva v omenjeni konkurenci Jose Antonio Rueda. Na zmagovalnem odru sta pristala še Maximo Quiles in Adrian Fernandez. Pravkar lahko na Kanalu A in VOYO spremljate dirko v srednjem razredu moto2.

Jose Antonio Rueda (33:48.906) je zdržal vse pritiske tekmecev in dosegel osmo zmago v sezoni 2025. Vodilni dirkač svetovnega prvenstva v najšibkejšem motociklističnem razredu moto3 je z zmago v Misanu še povišal skupno prednost pred zasledovalci.

Ta (prednost), natančneje, pred drugouvrščenim rojakom Angelom Piquerasom, ki je današnjo glavno dirko za VN San Marina zaključil na 5. mestu, zdaj znaša 78 točk (295:217), medtem ko tretjeuvrščeni Maximo Quiles zaostaja še za dodatnih 29 točk (188). Slednji je danes opravil odlično delo z osvojenim drugim mestom, saj je za zmagovalcem zaostal le za dobro desetinko sekunde (+0.113). Adrian Fernandez, ki se je v zaključku uspel prebiti pred Joela Kelsa (4. mesto) in že omenjenega Piquerasa, je na tretjem mestu zaostal še za tri tisočinke sekunde več (+0.117).

Argentinski dirkač Valentin Perrone je na šestem mestu za Ruedo zaostal že za skoraj sekundo, zaostanek preostalih štrih dirkačev, ki so zaokrožili najhitrejšo deseterico - David Munoz (7.), Ryusei Yamanaka (8.), Guido Pini (9.) in Alvaro Carpe (10.) - pa je znašal osem oziroma devet sekund.

