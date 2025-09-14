Rueda slavil novo zmago v razredu moto3, v moto2 najhitrejši Vietti

Jose Antonio Rueda (33:48.906) je zdržal vse pritiske tekmecev in dosegel osmo zmago v sezoni 2025. Vodilni dirkač svetovnega prvenstva v najšibkejšem motociklističnem razredu moto3 je z zmago v Misanu še povišal skupno prednost pred zasledovalci.

Ta (prednost), natančneje, pred drugouvrščenim rojakom Angelom Piquerasom, ki je današnjo glavno dirko za VN San Marina zaključil na 5. mestu, zdaj znaša 78 točk (295:217), medtem ko tretjeuvrščeni Maximo Quiles zaostaja še za dodatnih 29 točk (188). Slednji je danes opravil odlično delo z osvojenim drugim mestom, saj je za zmagovalcem zaostal le za dobro desetinko sekunde (+0.113). Adrian Fernandez, ki se je v zaključku uspel prebiti pred Joela Kelsa (4. mesto) in že omenjenega Piquerasa, je na tretjem mestu zaostal še za tri tisočinke sekunde več (+0.117).