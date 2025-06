Öncü do neverjetne zmage na ciljni črti, v moto3 prvič slavil Muñoz

Dirkači nižjih razredov so pripravili spektakularen uvod v dirkako dogajanje. V razredu moto2 je Turek Deniz Öncü po prav na ciljni črti za tri tisočinke sekunde prehitel Dioga Moreiro in prišel do premierne zmage v srednjem razredu, tretji je bil Barry Baltus. Tudi v moto3 je bil razplet sila podoben, David Muñoz je slavil prvo zmago v karieri, za las je ugnal rojaka Maxima Quilesa, veselje domačih navijačev pa je dopolnil tretji Alvaro Carpe.

MotoGP – VN Aragonije FOTO: VOYO icon-expand

Dirko je odprl grd trk med moštvenima kolegoma Danijem Holgadom in Davidom Alonsom. Slednji je bil preveč optimističen pri prehitevanju rojaka in oba sklatil na tla.

Karavani razreda moto2 je sprva povedel turški dirkač Deniz Öncü, a je mimo njega je že v uvodnih krogih švignil Belgijec Barry Baltus. Stik z vodilnima sta uspela držati le Diogo Moreira in Aron Canet. Baltus je dolgo vozil na čelu, v zadnji tretjini dirke pa so mu moči pojenjala in zasledovalci so mu precej približali. Öncü s prehitevanjem ni čakal dolgo, takoj ko je bil dovolj blizu, je poskušal z napadom in bil pri tem tudi uspešen. Belgijec se mu je trudil ostati čim bližje, toda Turek je po prevzemu vodstva prestavil v prestavo višje.

Prebujal se je tudi Moreira, ki se je štiri kroge pred koncem zapletel v dvoboj z Baltusom in obračun tudi dobil. Popuščal pa je Canet, stika z vodilno trojico ni več uspel držati, nato ga je v bitki za četrto mesto premagal Senna Agius.

V zadnjem krogu pa se je razplamtel napet boj za zmago. Moreira je bil vse bližje Öncüju in ga že uspel prehiteti ter si pripeljati kakšen meter prednosti, toda Turek se ni predal vse do zadnjega. Na ciljni ravnini je iz zavetrja povsem približal Brazilcu, prišlo je celo do prerivanja s komolci, Öncü pa je ciljno črto prečkal tri tisočinke pred Moreiro.

V moto3 na najvišjo stopničko stopil Muñoz

Dirko je z najboljšega startnega položaja najbolje začel Jose Antonio Rueda, ki je vodil vse do 12. kroga. Takrat pa se je dirka popolnoma razživela, najprej je Španca na čelu skupinice enajstih dirkačev nadomestil Luca Lunetta, na prvem mestu pa so se nato izmenjali še David Almansa, Maximo Quiles in David Muñoz.

Prav slednji je najbolje opravil z zadnjimi krogi in si zagotovil prvo zmago v razredu moto3 v karieri. Ciljno črto je prečkal zgolj pet stotink sekunde pred rojakom Quilesom, ki je sicer povedel v zadnji krog dirke, na veselje domačih navijačev pa je na stopničke stopil še Alvaro Carpe.

"Odličen dan za nas. Presrečen sem za to zmago, saj sem jo potreboval, da lahko ostanem med najboljšimi. Osredotočam se le nase. Poskušal sem s prehitevanjem v zadnjem krogu in izšlo se je," je bil navdušen Muñoz.

"Malo sem jezen," pa je priznal Quiles, ki se mu je premierna zmaga za las izmuznila. "Bila je težka dirka. Trudil sem ves čas biti med najboljšimi, v zadnjih krogih pa sem videl, da se Muñoz dobro bori. Zadnji ovinek sem poskušal odpeljati najhitreje možno, toda odpeljal sem nekoliko preširoko, on pa je izkoristil zavetrje in me prehitel, jaz pa nisem mogel vrniti udarca na ciljni ravnini," je še dodal mladi Španec, ki slavi drugo zaporedno uvrstitev na stopničke.

Četrto mesto je osvojil Almansa, peto Lunetta, šesti je bil Angel Piqueras, Joel Kelso pa sedmi.

Vodilni v skupnem seštevku Rueda je prvič letos končal pod stopničkami, zasedel je osmo mesto. V deseterico sta se uvrstila še Ryusei Yamanaka in Cormac Buchanan.

