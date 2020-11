Mir: 'Podpišem' da sem 12., če mi to prinese naslov

Japonski dirkač Takaaki Nakagami v moštvu Honde se je na obeh petkovih prostih treningih uvrstil med prvo trojico. Zanimivo bo spremljati, ali bo tako uspešen tudi na sobotnih treningih in kvalifikacijah (dogajanje boste lahko spremljali na Kanalu A in VOYO) in kako bo šlo prvemu kandidatu za naslov prvaka Joanu Miru. Sklop tretjih prostih treningov bodo začeli dirkači razreda moto3 ob 10. uri.

Dirkače v nedeljo čaka predzadnja dirka v sezoni, iz Španije se bodo za zaključek preselili še na Portugalsko, če bo vse po načrtih. Morda bo na dirki v Portimau že znano, kdo je novi svetovni prvak. Aktualni prvak Marc Maquez bo moral predati šampionsko krono, saj je že sporočil, da je končal s sezono in se pripravlja na novo. V boju za naslov najboljše kaže Suzukijevemu dirkaču Joanu Miru, ki ima velikih 37 točk prednosti. Vodi z 162 točkami, na drugem mestu sta s po 125 točkami skupaj njegovo moštveni kolega Alex Rins in Yamahin dirkač Fabio Quartararo, Maverick Vinalesje na četrtem mestu s 121 točkami. Rins je že takoj po zadnji dirki napovedal, da se ne bo predal in meni, da je še vse mogoče. Na zadnji dirki, prav tako v Valencii (VN Evrope) sta prav moštvena kolega pri Suzukiju krojila vrh, Mir je zmagal, Rins je bil drugi, čeprav je bil v dobrem položaju za zmago, a je naredil napako. Miru za to, da v nedeljo osvoji naslov prvaka, zadošča, da se uvrsti med vodilno trojico, pa četudi Rinsu uspe zmagati. Vsekakor se obeta zanimiv zaključek tedna, še posebej, ker Mir ni blestel na obeh petkovih prostih treningih. Španec je postavil osmi oziroma enajsti čas, na drugem prostem treningu je tudi padel, a brez posledic. Tudi Rinsu ni šlo po načrtih, v petek Suzukijeva dirkača nista bila v "elementu" in imata še precej rezerve. Rins je tako zasedel 11. mesto na prvem in osmo mesto na drugem prostem treningu. Mir ni v skrbeh, saj se dobro zaveda, da je do nedelje še precej časa za popravke. Tako tudi ni bil pretirano razočaran nad razpletom, v skupnem seštevku obeh treningov ni bil med deseterico, zasedel je le 12. mesto. "Podpisal bi za ta rezultat v nedeljo, če mi prinese prvenstvo. Vendar se želim izboljšati. Seveda bi bilo najbolje zmagati, za to se bom potrudil, vendar ne bom tvegal vsega. Če bo preveč rizika bom razmišljal o tem, da odnesem maksimalno število točk," je po petkovih treningih dejal Španec. Na petkovem prvem prostem treningu je bil najhitrejši Japonec Takaaki Nakagami, drugi je bil Italijan Franco Morbidelli, tretji pa Španec Maverick Vinales.Na drugem pa je bil najhitrejši Avstralec Jack Miller (1'30.622), njegov čas je bil najboljši, kar se tiče petkovih rezultatov, Nakagami je bil tudi tokrat med vodilno trojico, zasedel je drugo mesto, tretji je bil Italijan Francesco Bagnaia. PREBERI ŠE Rossi o pozitivnih testih: Kot neskončna nočna mora Tudi Valentino Rossi zanesljivo ni najbolj zadovoljen z razpletom petkovih treningov. Na prvem je zasedel 13., na drugem pa je bil le na 18. mestu in s precejšnjim zaostankom, zato se zanesljivo želi pokazati v boljši luči. Italijan je bil sicer zadovoljen, ker je uspešno prestal testiranje na novi koronavirus in bo lahko dirkal v nedeljo, saj mu dogajanje v zadnjem času ne bo ostalo v lepem spominu. Zaradi okužbe je je moral izpustiti obe dirki v Alcanizu, minulo nedeljo pa je dirko za VN Evrope zaradi okvare motorja končal že po nekaj krogih.