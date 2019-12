'Sezona drznih prehitevanj, norih reševanj padcev, slovesa Lorenza in 'nepremagljivega' Marquez'

Velika bitka za naslov prvaka se je začela v Katarju. Prva dirka, prvi spopad za prevlado med Marcom Marquezom in Andreo Doviziosom. Na prvi dirki vedno za zmago boriva jaz in Marc, toda menim, da imava letos več tekmecev. Ti so v ospredje zapeljali že v Austinu. Na tretji dirki so navijači Valentina Rossija zadrževali sapo. Že so videl kako dirkaški doktor dviguje zmagovalni pokal, a tega je na teksaškem rodeu z lasom ujel Alex Rins. "Nimam besed s katerimi bi opisal ta občutek. Edina težava, ki sem jo imel, je bila, da je bil Rins na koncu nekoliko hitrejši." Izkazalo se je, da je bila to tudi edina resna priložnost Italijana za zmago. Do prve v razredu motoGP je poleg Rinsa prišel še Danilo Petrucci. In to v ducatijevi dirkaški Meki, Mugellu, z vožnjo vredno pohvale. V letošnji sezoni smo videli skupno 917 padcev. Še najmanj med elito, kjer je z reševanjem motorja znova blestel Marquez. Marc je padel le 14-krat, zanj malokrat. Z izjemo nekaj dirk, je raje zmagoval. Natančno dvanajstkrat. A v Spielbergu se ga Dovizioso ni ustrašil v zadnjem ovinku. Za nov šok v Silverstonu je poskrbel še Rins. "Premagal sem dve legendi, najprej Valentina in zdaj še Marca. Zdaj ga želim še naprej premagovati." Vendar ga ni. Sedemkratni svetovni prvak se je razjezil. V zaključku sezone nanizal pet zaporednih zmag. Ena najbolj pomembnih je prišla na Tajskem, ki mu je prinesla čarobno "osmico". "Moje sanje so bile, da bi prvenstvo zaključil na takšen način. V slogu prvaka."