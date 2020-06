Motociklistična sezona ostala še brez dirke za VN Japonske

Ezpeleta s sodelavci načrtuje prvo dirko motoGP v novi sezoni (v Katarju so marca nastopili zgolj dirkači razredov moto2 in moto3) 19. julija v španskem Jerezu, kjer bi lahko nato že teden kasneje priredili še eno preizkušnjo.

Kot je zdaj že v navadi, je Mednarodna motociklistična zveza (Fim) v sodelovanju z lastnikom pravic motociklističnega prvenstva, Dorna Sports, ter Mednarodno zvezo ekip in pokroviteljev (Irta) postregla s skupno izjavo, v kateri so potrdili odpoved letošnjih dirk razredov moto2, moto3 in motoGP za VN Japonske.

"Dom proizvajalcev v prvenstvu MotoGP, Honde, Yamahe in Suzukija, Japonska, je ključna za globalno prisotnost in uspeh MotoGP,"so zapisali v izjavi za javnost. "Ikonični Twin Ring Motegi je bil na koledarju od 1999 in Fim, Irta ter Dorna Sports se zelo veselijo povratka dirk na to dirkališče v 2021, pred navijači, ki so med najbolj predanimi in zvestimi na svetu."

Ezpeleta: MotoGP do sredine novembra ostaja v Evropi

Predsednik korporacije Mobilityland Kaoru Tanakaje dejal: "Mobilityland se je pripravljala na letošnje dirke, toda situaciji na Japonskem in v Evropi sta nepredvidljivi in pričakuje se podaljšanje prepovedi mednarodnih potovanj. Po pogovorih z Dorno, ki vodi tekmovanje, smo se strinjali, da nimamo druge možnosti, kot da odpovemo VN Japonske, da bi tako izpeljali sezono. Razumemo, da je to veliko razočaranje za navijače in vse udeležence. Hvala za razumevanje."

Oglasil se je tudi prvi mož Dorne Carmelo Ezpeleta, ki v zadnjih tednih oziroma mesecih s privrženci motociklizma praviloma deli novice o preložitvi dirk, ki pa jih vodstvo tekmovanja zdaj praktično le še nepreklicno odpoveduje.

"Z veliko žalostjo oznanjamo odpoved Motul VN Japonske na zelo unikatnem dirkališču Motegi, kar pomeni, da prvič po 1986 na koledarju ne bo VN Japonske," je zapisal Ezpeleta. "Družina MotoGP zelo trdo dela na tem, da bi ponovno zagnali dirkaško sezono in izpeljali čim več dogodkov, in to na najbolj varen način. Iz tega razloga sta Fim in Dorna v posvetu z Irto in MSMA (Zvezo proizvajalcev) odločili, da do sredine novembra MotoGP ostaja v Evropi, kjer bomo izvedli čim več MotoGP evropskih dogodkov, kolikor jih bomo lahko. Zato bodo prekooceanski dogodki, če bodo sploh možni, na sporedu po sredini novembra – to pa bi bilo prepozno za izvedbo Motul VN Japonske. Zato smo se odločili, v posvetu z Mobilitylandom, da Motul VN Japonske ne more biti na sporedu v letu 2020. Zelo se zahvaljujem Mobilitylandu za podporo, ki so jo izkazali MotoGP. V imenu Dorne bi se rad tudi zahvalil vsem navijačem za njihovo razumevanje in potrpežljivost, medtem ko čakamo, da se situacija izboljša. Zelo se veselimo povratka v Motegi naslednje leto."