Motociklistični Le Mans letos brez gledalcev

"Posebne razmere zahtevajo posebne odločitve. Motociklistična dirka 24 ur Le Mansa se bo odvijala brez gledalcev, a bo potekala. To je zdaj naša prednostna naloga, delamo za šport, za svetovno prvenstvo in za dirkače," je odločitev pojasnil Pierre Fillon, predsednik tamkajšnjega avtomobilskega kluba Automobile Club de l'Ouest, prireditelja dirke. Letošnja preizkušnja motociklistov bo v Le Mansu doživela 43. izvedbo, štela pa bo za točke svetovnega vzdržjivostnega prvenstva v organizaciji krovne zveze Fim.

Bolj znana in starejša dirka na tem prizorišču je avtomobilistična izvedba 24 ur Le Mansa. Tudi ta je letos zaradi pandemije novega koronavirusa doživela spremembo. Prvotno bi morala biti 13. in 14. junija, a so jo prireditelji že kmalu po začetku krize prestavili. Tako bo tradicionalna preizkušnja, letos že v 88. izvedbi, po novem na sporedu 19. in 20. septembra.