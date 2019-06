'Rossi je imel od vseh največji vpliv v teh 70 letih'

Ob tej priložnosti velja izpostaviti nekaj statistike. Do sedaj je bilo od leta 1949 izpeljanih 930 velikih nagrad (grand prix), kot zadnja VN Katalonije, oziroma kar 3117 dirk v vseh razredih. Kar 117 dirkačev je v tem obdobju slavilo naslov prvaka, rekord še vedno drži Giacomo Agostini s 15 naslovi. Kar 373 dirkačev se je veselilo posamične zmage, znova je prvi Agostini (122 zmag), drugi je Valentino Rossi (115 zmag). V kategoriji proizvajalcev motociklov je najuspešnejša Honda (778 zmag), sledita Yamaha (502) in Aprilia (294).

Ob lepem jubileju je bilo minuli četrtek v Barceloni svečano, saj so si dirkači razreda motoGP nadeli svečano obleke in "paradirali" v smokingih. Precej neobičajen pogled, saj so motociklistični zvezdniki običajno tesno poviti v kombinezone in s čeladami na glavah.

Med tistimi, ki so krepko zaznamovali bogato zgodovino, je brez dvoma Valentino Rossi, ki še vedno kljubuje tekmecem (in letom) in je še vedno konkurenčen. Da si zasluži posebno mesto v zgodovinskih pregledih, je prepričan dolgoletni komentatorski "glas" motoGP konkurence, Nick Harris.

Za Rossija, devetkratnega svetovnega prvaka, je bila španska dirka že 330 v njegovi karieri, Harris, ki je Italijana spoznal leta 1996, pa je o njem dejal:"Kar je on storil za motociklistično dirkanje kot posameznik, pa govorimo o Kennyju, Barryju, Agu, Geoffu Duku, je imel največji vpliv od katerega koli drugega v vseh 70 letih. Mislim, da ni dvoma ali sence o tem, kaj je storil in dosegel. Njegov vpliv na in ob dirkališču sta neverjetna, je izjemen dirkač, pa tudi neverjetno karizmatičen ob progi."

"Je fantastičen športnik. Za njega ni meja, ali pač? Je enkrat starejši od Quartararoja in je pred njim v točkovanju svetovnega prvenstva. Upam in iskreno verjamem, da bo še enkrat osvojil naslov prvaka v pravih okoliščinah. Sepang lani je bila prava priložnost za zmago in bil sem zelo razočaran, ker mu ni uspelo," je še med drugim dejal Harris v pogovoru za spletno stran motoGP.