Motogp: 20 dirk na koledarju za sezono 2020, nova VN Finske

Koledar motociklističnih dirk za sezono 2020:

22. 3. VN Tajske - Chang International Circuit

5. 4. VN Americ - Circuit of the Americas

19. 4. VN Argentine - Termas de Rio Hondo

3. 5. VNB Španija - Circuito de Jerez – Ángel Nieto

17. 5. VN Francije - Le Mans

31. 5. VN Italije - Autodromo del Mugello

7. 6. VN Katalonije - Barcellona - Catalunya

21. 6. VN Nemčije - Sachsenring

28. 6. VN Nizozemske - TT Circuit Assen

12. 7. VN Finske - KymiRing (Soggetto a omologazione FIM)

9. 8. Vn Češke - Automotodrom Brno (In attesa di rinnovo contrattuale)

16. 8. VN Avstrije - Red Bull Ring-Spielberg

30. 8. VN Velike Brtitanije - Silverstone

13. 9. VN San Marina - Misano World Circuit M.Simoncelli

4. 10. VN Aragonije - MotorLand Aragón

18. 10. VN Japonske - Twin Ring Motegi

25. 10. VN Avstralije - Philip Island

1. 11. VN Malezije - Sepang International Circuit

15. 11. VN Valencie - Comunitat Valenciana-Ricardo Tormo.