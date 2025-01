Sezona, ki je kot prvaka okronala Jorgeja Martina

Za nami je še ena spektakularna sezona dirkanja v razredu motoGP. Po napetem boju vse do zadnje dirke z branilcem naslova Francescom Bagnaio jo je kot veliki zmagovalec sklenil španski dirkač Jorge Martin, ki je prvič v karieri postal prvak v elitnem razredu. V letu 2024 pa so dirkači poskrbeli tudi za nekaj pomembnih zgodovinskih mejnikov.

Že od samega začetka je bilo jasno, da bosta glavna kandidata za naslov prvaka Francesco Bagnaia in Jorge Martin, ki sta bila najboljša že v lanski sezoni. Skupaj sta od 20 dirk slavila kar na 14 sprinterskih in prav toliko nedeljskih dirkah.

Jorge Martin : 3 nedeljske zmage, 7 sprinterskih zmag Francesco Bagnaia : 11 nedeljskih zmag, 7 sprinterskih zmag Marc Marquez : 3 nedeljske zmage, 1 sprinterska zmaga Enea Bastianini : 2 nedeljski zmagi, 2 sprinerski zmagi Maverick Vinales : 1 nedeljska zmaga, 2 sprinterski zmagi Aleix Espargaro : 1 sprinterska zmaga

Prvič sta smetano pobrala že pod lučmi v katarski Dohi, Španec je slavil na sprinterski dirki, Italijan pa na nedeljski preizkušnji. Prvič in zadnjič v sezoni je takrat na stopničke stopil tudi Brad Binder. Do prve od treh nedeljskih zmag je Martin prišel na Portugalskem, kjer je Bagnaia po trku z Marcom Marquezom zabeležil prvo ničlo in s tem vodstvo v skupnem seštevku prepustil Špancu. S tretjim mestom je navdušil novinec Pedro Acosta, ki je nato na zmagovalnem odru stal še štirikrat, na najvišjo stopničko pa mu letos še ni uspelo stopiti.

Mladi Španec je na stopničkah stal tudi v ameriškem Austinu, premoč je moral priznati zgolj Mavericku Vinalesu. Dirkač Aprilie je z zmago preprečil popolno zmagoslavje Ducatija v tej sezoni, saj so dirkači na motociklu iz Borgo Panigaleja slavili na kar 19 od 20 dirk.

Pred sezono se je veliko pričakovalo tudi od lani skupno tretjega Marca Bezzecchija, vendar se ta na nekoliko manj konkurenčnem motociklu GP23 ni znašel najbolje in je na stopničke stopil zgolj enkrat, tretji je bil na dirki v Jerezu. Tam je Bagnaia, potem ko je Martin zdrsnil iz vodstva, znova okusil slast zmage. Pred domačimi navijači pa je na stopničke po nedeljski dirki prvič stopil tudi Marc Marquez, ki je letos dirkal na Ducatijevem motociklu v barvah moštva Gresini.

Bagnaia izgubljal točke na sprintih, a nanizal štiri nedeljske zmage V Jerezu se je za Bagnaio začelo obdobje neuspešnih sobot, saj je vpisal ničle na treh zaporednih sprintih. Brez točk je najprej ostal v Jerezu po trkom z Binderjem in Bezzecchijem, sprinterske dirke ni končal niti v Le Mansu, v Montmeloju pa je v zadnjem krogu zdrsnil iz vodstva.

Bolj uspešen je bil na nedeljskih dirkah. V Le Mansu je sicer drugič letos slavil Martin, nato pa je Italijan prestavil v prestavo višje in na preostalih štirih dirkah do poletnega premora nanizal štiri zaporedne zmage. Najboljši je bil v Kataloniji, domačem Mugellu, v Assnu in tudi na terenu Marca Marqueza na Sachsenringu, kjer mu je zmago s padcem podaril Martin. S štirimi zaporednimi zmagami je Bagnaia Nemčijo zapustil kot vodilni v skupnem seštevku z 10 točkami več od Martina in 56 več od Marqueza.

Kljub temu, da ni zmagal, pa si bo osemkratni svetovni prvak dirko na Sachsenringu zapomnil za vse življenje. Na zmagovalni oder je namreč stopil s svojim bratom Alexom Marquezom, ki je osvojil tretje mesto. Brata Marquez sta po Nobuatsuju in Takumi Aokiju (Imola, 1997) postala prva brata, ki sta si delila stopničke.

Dva nedeljski ničli izničili prednost Bagnaie Na prvi dirki po poletnem premoru je v Silverstonu na najvišjo stopničko prvič letos stopil Enea Bastianini in se s tem zopet nekoliko približal boju za naslov prvaka. Na stopničkah je stal tudi v Spielbergu, kjer pa sta bila Bagnaia in Martin znova razred zase.

Velika nagrada Aragonije je prinesla incident, o katerem se je govorilo še dolgo. V bitki za tretje mesto je Bagnaia želel izkoristiti širšo linijo Alexa Marqueza, nakar sta dirkača grdo zadela in skupaj zdrsnila v pesek. Italijan je Španca v navalu čustvev celo obtožil, da je vanj trčil namenoma, kasneje pa se mu je za te besede opravičil. Bagnaio je ničla stala vodstva v skupnem seštevku, v prednosti se je znova znašel Martin.

Na domačem terenu sredi Aragonije pa je z Ducatijem prvič na najvišjo stopničko stopil Marc Marquez. Prekinil je kar 1043 dni dolgo sušno obdobje in zmagal prvič po letu 2021, uspeh pa je nato ponovil tudi na naslednji dirki v San Marinu. Na tej dirki, ki jo je zaznamovalo nekaj dežnih kapelj, pa se je popolnoma uštel Martin. Takoj, ko je začelo deževati, se je namreč v nasprotju z ostalimi favoriti odločil za menjavo motocikla, a dež je prenehal in steza se je posušila. Po taktični napaki je dirko končal šele na 15. mestu.

Drugo priložnost za izboljšanje rezultata je imel čez dva tedna, ko so dirkači ponovno dirkali v Misanu, z VN Emilije Romanje so nadomeščali odpadlo VN Kazahstana. Vknjižil je drugo mesto, 100. jubilejno zmago je Ducatiju prinesel Bastianini, medtem ko je njegov moštveni kolega Bagnaia končal v pesku.

Martin tudi na azijskih dirkah ohranjal prednost pred branilcem naslova Na azijsko turnejo se je kot vodilni v skupnem seštevku podal Martin s 24 točkami prednosti pred Bagnaio. Teoretično sta v boju za naslov z okoli 60 točkami zaostanka še vedno bila tudi Enea Bastianini in Marc Marquez, vendar so Špančeve možnosti dokončno zgorele na nedeljski dirki za VN Indonezije, ko se je njegov motocikel znašel v plamenih, na isti dirki pa je z odstopom upe na naslov pokopal tudi Bastianini.

V Indoneziji je Martin prišel do svoje tretje nedeljske zmage, vendar je zaradi njegovega padca na sprinterski dirki Bagnaia vseeno uspel za nekaj točk okrniti Martinovo prednost. Še dodatno je Italijan Špančevo prednost stopil z zmago na dirki za VN Japonske, štiri dirke pred koncem je imel Martinator le še 10 točk prednosti v skupnem seštevku.

V Avstraliji je glavna konkurenta za seboj pustil Marquez, ki je z Bastianinijem bil napet obračun za skupno tretje mesto. V boju za naslov prvaka pa je Martin z zmago na sprintu in drugim mestom na nedeljski dirki svojo prednost pred Bagnaio povišal na 20 točk. Razlika med njima se ni veliko spremenila niti po dirki na Tajskem, dobil jo je sicer Italijan, a naskok Španca znižal le za tri točke.

S padcem na sprinterski dirki v Maleziji je Bagnaia Martinu ponudil prvo zaključno žogico. 26-letnik je namreč po zmagi na sprintu prednost povišal na 29 točk in če bi v nedeljo prednost pred zadnjim dirkaškim koncem tedna povišal na 38 točk, bi se že lahko veselil prvega naslova prvaka v elitnem razredu. A to se ni zgodilo, Bagnaia se je za glavno dirko uspel zbrati in z zmago ubranil prvo Špančevo zaključno žogico.

Odločitev o prvaku prinesla prav zadnja dirka sezone Zadnja dirka sezone se je namesto v poplavljeni Valencii odvila na dirkališču pri Barceloni. Martin je na sklepno prizorišče prišel s 24 točkami prednosti in imel že na sprinterski dirki novo zaključno žogico. Moral bi osvojiti zgolj dve točki več od Bagnaie, vendar je Italijan slavil na sprintu, Martin pa je bil tretji. Tako smo na končno odločitev morali počakati prav do zadnje letošnje dirke. Bagnaia bi moral nadoknaditi 19 točk zaostanka in bi za osvojitev potreboval pravi čudež, do katerega ni prišlo. Branilec naslova je sicer boj za naslov častno zaključil z zmago na nedeljski dirki, 11. letos, a Martin je končal na tretjem mestu in s tem osvojil krono razreda motoGP.

S tem je spisal zgodovino, saj je postal je prvi netovarniški dirkač v zgodovini sodobnega motociklističnega prvenstva, ki je osvojil naslov prvaka. To je bilo zanj prvo skupno zmagoslavje med elito, je pa mladi španski as krono osvojil že v razredu moto3 leta 2018.

Kot drugi je ciljno črto na katalonskem dirkališču prečkal Marquez, se razveselil 10 letošnjih stopničk na glavni dirki in s tem potrdil svoje tretje mesto v skupnem seštevku.

Ducati pobral smetano Ducati je v letošnji sezoni osvojil vse, kar se je osvojiti dalo. Poleg naslova prvaka je podjetje iz Bologne slavilo tudi v v konstruktorskem prvenstvu, Ducatijeva tovarniška ekipa Ducati Lenovo pa je ugnala vsa ostala moštva za zmago v ekipnem prvenstvu. Ducatijevi dirkači so slavili na kar 19 od 20 dirk in zbrali 53 uvrstitev na stopničke.

Edina Ducatijeva dirkača, ki nista stopila na zmagovalni oder, sta Franco Morbidelli in Fabio Di Giannantonio. Kar 14-krat se je letos zgodilo, da so stopničke zaklenili dirkači iz Ducatija. Ducati drži izjemen niz, na zadnjih 66 dirkah so se njihovi dirkači uvrstili med prve tri, start iz prve vrste pa so si priborili že na zadnjih 80 kvalifikacijah. V razredu moto2 slavil Ogura, v moto3 s konkurenco pometel Alonso Navduševali pa so tudi dirkači nižjih razredov. V razredu moto2 je krono osvojil Ai Ogura, ki se prihodnje leto seli v elitni razred k poltovarniški ekipi Aprilie Trackhouse Racing. Japonec je bil naslovu blizu že leta 2022, ko je moral premoč priznati zgolj Augustu Fernandezu, letos pa mu je uspel veliki met. S tremi zmagami in osmimi uvrstitvami na stopničke je zbral 40 več točk od Arona Caneta, ki je sicer slavil štirikrat, a večkrat tudi ostal brez točk. Zaključno žogico je Ogura izkoristil že na Tajskem in skupno zmago slavil dve dirki pred koncem sezone. Tretje mesto je osvojil Manuel Gonzalez.

V razredu moto3 pa smo spremljali popolno prevlado kolumbijskega mladeniča Davida Alonsa. S 14 zmagami je 18-letnik postal motociklistični dirkač z največ zmagami v eni sezoni. Naslov prvaka je slavil že na Japonskem, štiri dirke pred koncem sezone, po 20 dirkah pa je zbral 165 točk več kot Daniel Holgado in 179 več od Collina Veijerja.

Barve bo v prihodnji sezoni zamenjala več kot polovica dirkačev Letošnjo sezono so zaznamovali tudi številni prestopi. Zagotovo je najbolj odmevala odločitev Ducatija, da v svoje tovarniško moštvo ob bok Bagnaii postavi Marca Marqueza. Razočaran nad vodilnimi možmi iz Bologne se je Martin odločil, da bo prihodnjo sezono presedlal na aprilio, garažo pa si bo delil z Marcom Bezzecchijem. Na poltovarniškem motociklu iz Noaleja pa bosta sedela Raul Fernandez in Ai Ogura.

Marc Marquez bo prihodnje leto dirkal v rdeči opravi. FOTO: MotoGP icon-expand

Binderju se bo v tovarniškem moštvu KTM-a pridružil Pedro Acosta, v poltovarniški ekipi avstrijskega proizvajalca pa bosta dirkala Bastianini in Vinales. Alexu Marquezu se bo na ducatiju v barvah Gresinija pridružil novinec Fermin Aldeguer, ki prihaja iz razreda moto2, v moštvu Valentina Rossija pa bosta dirkala Franco Morbidelli in Fabio di Giannantonio. Do sprememb ni prišlo v tovarniških garažah japonskih proizvajalcev. Temnomodre barve bosta tudi drugo leto zastopala Fabio Quartararo in Alex Rins, medtem ko bosta Hondo krotila Joan Mir in Luca Marini, a njuna motocikla ne bosta v tradicionalnih barvah Repsola, saj je ta prekinil 30-letno sodelovanje z Japonci.

Bo pa Yamaha po dveh letih ponovno dobila poltovarniško moštvo, pod svoje okrilje jih je vzel Pramac, v svojem moštvu pa zaposlil Jacka Millerja in Miguela Oliveiro. Za drugo japonsko poltovarniško ekipo LCR Honda pa bosta dirkala francoski veteran Johann Zarco in novinec Somkiat Chantra.

Sezona se bo tokrat začela na Tajskem Za vse, ki že pogrešate akcijo na dirkališčih, je dobra novica, da bodo najhitrejši motocikli na svetu znova zabrneli že v začetku februarja v Sepangu, ko bodo na sporedu prva testiranja. Nato bodo dirkači testirali še v tajskem Buriramu, ki bo gostilo prvo dirko v sezoni. Nova sezona, ki bo zagotovo zelo vznemirljiva, se bo s petkovimi treningi začela že 28. februarja.