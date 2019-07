Vinales po pozitivnem prvem dnevu računa na podobno nadaljevanje

V petek sta bila na sporedu prvi in drugi prosti trening razreda motoGP pred dirko za VN Nemčije. Spet se je izkazal aktualni prvak Marc Marquez, ki na dirkališču Sachsenring lovi jubilejno deseto zmago v karieri. Na prvem treningu je bil drugi, na drugem pa je bil najhitrejši, kar je zanj dober obet pred nedeljsko preizkušnjo.

Z uvodom so lahko zadovoljni tudi pri Yamahi, saj sta do dobrih uvrstitev prišla tudi Maverick Vinales in tudi veliki osmoljenec zadnjih dirk Valentino Rossi. Na prvih dveh prostih treningih je bil Vinales peti in četrti, Rossi pa tretji in nato na drugem malce slabši, šele deseti. Vinales je kot kaže v dobri formi, to je pokazal že na zadnji dirki v Assnu, ko je zmagal pred Marquezom in Fabiom Quartararojem in to je bila zmaga za Yamaho po res dolgem času.

"Zelo pozitiven dan, čeprav se nisem počutil najbolje na motociklu, nisem imel najboljšega oprijema, vseeno pa so bili naši krogi konkurenčni. Preizkusili smo različne gume in bolj ali manj vemo, kako bo v soboto. Zato se lahko posvetim dirkaškemu stilu, posebej bi se rad izboljšal v drugem sektorju," je dejal Vinales po prvem dnevu dogajanj v Nemčiji.

Sobotno dogajanje, s prenosom na VOYO, se začne ob 9. uri, ko so na sporedu tretji prosti treningi v vseh treh razredih, nato sledijo še kvalifikacije.