Dovizioso razkril, zakaj je MM številka 1

Aktualni svetovni prvak razeda motoGP ima na lestvici 58 točk prednosti pred prvim zasledovalcem, Andreo Doviziosom. Motociklistična sezona se z dirko v Brnu preveša v drugo polovico, do konca sezone je na sporedu še deset dirk in 250 točk. Več kot dovolj tudi za tekmece, čeprav Marc Marquez deluje zelo prepričljivo in uspešno zbira točke. Za dirkače je počitnic konec, vrnili so se k treningom v telovadnici in na stezi in se zavzeto pripravljajo na prihajajoči konec tedna, ko se bodo pomerili na češkem dirkališču.

Dovizioso je lahko optimist pred nedeljsko dirko, saj je lani zmagal v Brnu in ponovitev uspeha bi pomenila veliko mero optimizma in samozavesti pred nadaljevanjem sezone. Letos je Italijan zmagal štirikrat, vseeno pa ni povsem zadovoljen, tudi zato, ker meni, da Ducati malce zaostaja:"Ni toliko kriv naš motocikel, ki ne bi dovolj "zrasel," temveč je konkurenca naredila večji korak naprej. Paket Honde in Marqueza je močnejši, tudi Suzukijevi dirkači so naredili korak naprej in njihov motocikel je izboljšan. Tudi Yamaha je bolj konkurenčna od lani, poleg tega so dirkači vedno boljši in prvenstvo je zato bolj komplicirano."