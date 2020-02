Rossi in Vinales navijače navdušila s plesnimi gibi

Pri Yamahi bodo v četrtek, 6. februarja, v Maleziji predstavili moštvo in dirkača za novo sezono (Vinales, Rossi) in nov motocikel. Prva postaja je bila Indonezija, najprej so se v Džakarti člani moštva že včeraj pozdravili navijače, Rossi, Vinales in izvršni direktor Lin Jarvis pa so pokazali tudi nekaj (koreogranih) plesnih gibov. "Nisem ravno dobro spal, nisem spočit, saj sem spal na letalu. Vendar sem zadovoljen, da sem znova tukaj. Všeč mi je Indonezija," je dejal Rossi, ki je nato sodeloval tudi pri druženju z navijači. Rossi bo februarja dopolnil 41 let in trenutno ima, kar se tiče prihodnosti, dve možnosti: da nadaljuje kariero pri moštvu Petronas Yamaha SRT ali pa se odloči, da se upokoji.