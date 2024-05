MotoGP dirka v Kazahstanu prestavljena na kasnejši termin

Predstavniki najvišjega razreda cestnega dirkanja z motocikli dodajajo: "Izražamo sožalje in podporo prebivalcem Kazahstana in vsem, ki so jih prizadele poplave v Srednji Aziji. Upamo, da si bodo narodi, regija in skupnost čim prej opomogli."

Dirkaška steza v Kazahstanu tako ne bo gostila dirke med 14. in 16. junijem, kot je bilo sprva načrtovano. Nov datum zaenkrat še ni določen.

Velika nagrada v Almatyju bi se sicer po prvotnih načrtih morala odviti že leta 2023, toda dirkaški vikend v Kazahstanu je bil lansko leto odpovedan, saj so na stezi še potekala dela.