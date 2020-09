Vinales kljub prvemu mestu ostaja previden: Želim le uživati

Maverick Vinales, ki je močno razočaral na zadnjih dirkah razreda motoGP, je z zmago v kvalifikacijah pred nedeljsko dirko za VN San Marina spet stopil v ospredje. Katalonec je v obračunu za najboljši startni položaj ugnal člana poltovarniške ekipe Petronas Yamaha SRT Franca Morbidellijain Fabia Quartararoja, pa tudi svojega moštvenega kolega Valentina Rossija, ki je pred domačimi navijači še dodatno dvignil temperaturo s četrtim mestom.

"Želim le uživati. Po teh treh slabih dirkah, še posebej zadnji, na kateri sem imel kar nekaj težav, si želim le uživati,"je visokoleteče napovedi po sobotnem prvem mestu miril Vinales. "Od prvega ovinka pa do konca bom močno pritiskal, za rezultat pa mi je vseeno. Želim le uživati na motociklu z mojo ekipo in poskušal bom prikazati čim boljšo predstavo," je dodal.

Quartararo: Hitri smo s trdo in srednjo gumo

Veliko bolj optimistična se v dirko podajata njegova najtesnejša zasledovalca iz kvalifikacij. Quartararo (70 točk), ki kljub nekaj slabšim predstavam v zadnjih tednih še naprej vodi v skupnem seštevku‒ od yamah je njegov prvi zasledovalec ravno Vinales (48), pred Špancem pa so še Italijan Andrea Dovizioso(Ducati/67), Jack Miller(Pramac Racing/56) in Južnoafričan Brad Binder(Red Bull KTM/49) ‒, je zadovoljen tudi z izbiro gum, ki mu bodo v nedeljo očitno povzročale zgolj sladke skrbi.

"Ritem je zelo dober. Glede tega se počutim veliko bolje kot lani, to pa je res pozitivno, saj smo hitri s trdo in srednjo gumo,"je na novinarski konferenci ob Vinalesu dejal Quartararo."Težko bo izbrati, saj smo res delali na trdi zadnji gumi, a imam dober občutek tudi s srednjo ... Toda videli bomo, kakšna bo jutri (v nedeljo, op. a.) temperatura, a obe možnosti sta res izvrstni za jutrišnjo dirko."

Morbidelli, ki se je letos z drugim mestom izkazal na dirki za VN Češke, pa je dodal: "Zaenkrat ta konec tedna poteka zelo dobro, upam pa, da nam do jutri uspejo še kakšne izboljšave."