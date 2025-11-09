Acosta si veliko obeta od nedelje: 'To je bil za navijače najlepši sprint letos'

Sobotna sprinterska preizkušnja v Portimau je postregla z napetim dvobojem med Alexom Marquezom in Pedrom Acosto. Na koncu se je sicer veselil izkušenejši Marquez, vendar je Acosta odločen, da bo na nedeljski dirki znova napadel najvišjo stopničko. Svoje načrte ima tudi tretjeuvrščeni Marco Bezzecchi, vtis s sprinta pa bo skušal popraviti Francesco Bagnaia. Ali bo komu od njih uspelo preprečiti drugo zaporedno nedeljsko zmago Alexa Marqueza, boste lahko iz prve roke izvedeli na Kanalu A in VOYO, s prenosom dirke elitnega razreda začnemo ob 13.15.

Alex Marquez je na Portugalskem sobotni dan sklenil na najboljši možen način. Po nenajboljši predstavi na kvalifikacijah je svetovni podprvak dobil sprintersko preizkušnjo in dokazal, da je bil pred koncem tedna v Portimau z razlogom prvi favorit za najvišja mesta.

Edini, ki se mu je uspel zoperstaviti, je bil Pedro Acosta. Morski pes rojaku vse do zadnjega kroga ni pustil dihati in je poskušal z napadi, na katere pa je Marquez vedno znova uspešno odgovoril. A drugemu mestu Acosta ni gledal v zobe.

"Vemo, kaj je naša šibka točka, in to je prav tisto, kar je najmočnejši adut ducatija. Poskušali in naredili smo vse, kar smo lahko. Vesel sem zase in za svojo ekipo, saj smo zelo konsistentni. Dobre stvari potrebujejo svoj čas," je po novih stopničkah razmišljal 21-letnik. Priznal je, da je imel Marquez nekaj več zlasti v zadnjem ovinku. "Na ostalih delih steze sem se lahko enakovredno kosal z Alexom, v zadnjem ovinku pa je bilo težko. Skušali bomo napredovati pred nedeljsko dirko, ko bomo poskusili znova."

Čeprav je na koncu on potegnil krajšo v dvoboju z rojakom, je v obračunu zelo užival. "Mislim, da je bil to za navijače eden najlepših sprintov v letošnji sezoni. Zelo lepo se je boriti z Alexom, dvoboji z njim so navadno zelo čisti. On je dal vse od sebe v zadnjem ovinku, jaz sem od sebe dal vse na vsakem zaviranju, da bi ga strl. Morda pa ga bom naslednjič," je pred nedeljsko dirko še dejal Acosta.

Tretje mesto je zasedel Marco Bezzecchi, ki je imel po zmagi na kvalifikacijah od sprinta višja pričakovanja. Kljub temu da je bil ves čas blizu vodilnima Špancema, se v boj za zmago ni zmogel zares vmešati. "Ker sem startal z najboljšega startnega položaja in krog ali dva vztrajal v vodstvu, sem upal, da se bom lahko potegoval za zmago. Ko me je Pedro prehitel, sem si rekel, da bom skušal ostati in se boriti z njim, toda ko je prišel mimo še Alex, sem takoj razumel, da je on najhitrejši od vseh. Začel sem imeti vse več težav s tem, da sem jima sledil, in iz kroga v krog sem bil bolj na meji. Edini razlog, zakaj sem jima lahko ostal tako blizu, je bil, ker sta se zapletla v dvoboj," je svoje občutke na sprintu opisal Italijan.

"Pričakoval sem, da se bom počutil nekoliko bolje, toda nekaj mi je zmanjkalo. A kljub vsemu je za mano fantastičen dan, saj sem bil odličen v kvalifikacijah, in če se pritožujem nad tem, da sem bil tretji, to pomeni, da nam gre dobro," pa je še dejal Bezzecchi. Nadeja se, da bo na klasični preizkušnji pokazal več. "Pred glavno dirko sem optimističen, saj so občutki na motociklu dobri. V garaži bomo analizirali podatke in skušali jutri svoje delo opraviti še bolje," je sklenil.

Acosta in Bezzecchi se sicer skupaj s Francescom Bagnaio potegujeta za končno tretje mesto v skupnem seštevku. Za razliko od njiju Bagnaia na sobotnem sprintu ni bil v ospredju, zasedel je osmo mesto in osvojil zgolj dve točki. Tudi pred nedeljsko dirko pa ni bil najbolj prepričan, da se lahko prebije na stopničke. "Težko se bo približati dirkaškemu ritmu prvih treh, toda skušal bom storiti kakšen korak naprej. Mogoče mi bo zadnja pnevmatika srednje trdote pomagala. Bomo videli, ali lahko še kako izboljšamo nastavitve motocikla, predvsem pa moram bolje startati in nato dirkati v svojem ritmu," je dejal lanski podprvak.

