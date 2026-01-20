Francesco Bagnaia je po pogovorih z Rossijem znova optimističen

Italijan je pred novo sezono priznal, da je s pridom izkoristil dopust med sezonama. "V letu 2024 sem bil dominanten, ampak sem izgubil prvenstvo, zato sem v letu 2025 skušal stvarem pristopiti drugače in početi stvari, ki so bile uspešne v prvem delu sezone. Med prvenstvom se na motociklu nikoli nisem počutil udobno in ga nisem uspel 100-odstotno izkoristiti. Počitnice so mi pomagale, da se resetiram," je dejal Bagnaia.

Pred začetkom sezone je za pomoč prosil mentorja in idola Valentina Rossija ter Carla Casabianco . "Oba sta v preteklosti doživela marsikaj. Tudi Vale je imel težke trenutke in Carlo je bil z njim," je o svojem pristopu do priprav na novo sezono dejal Bagnaia.

"Rekla sta mi, naj bom vesel in uživam v trenutku. Štiri sezone sem bil na vrhu in lani nisem dobil tistega, kar sem si želel. Če sem bil tretji ali četrti, sem bil preveč kritičen do sebe. Včasih moraš biti malo bolj pozitiven in jih bolje analizirati. Tudi ko sem imel težave, sem želel zmagati, kar mi ni uspelo. Zato moram biti bolj miren in izvleči čim več tudi, ko mi ne gre dobro. Na tem sem delal," je o pogovorih z mentorjema dejal Bagnaia.

Spregovoril je tudi o kritikih, ki mu v minuli sezoni niso prizanesli. "Odvisno je, kdo te kritizira. 90 odstotkov kritik je nepotrebnih. Ko pa so kritike konstruktivne, je pravilno, da jih poslušaš in ponotranjiš. Ko pa so neuporabne, sploh ni smiselno, da se ukvarjaš z njimi," je dejal prvak v sezonah 2022 in 2023.