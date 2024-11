'MotoGP je prelahek, zdaj so to eni najlažjih motociklov za vožnjo na svetu'

"V motoGP-ju bi morali dirkati najboljši motociklisti na najzahtevnejših vozilih, ampak motoGP je trenutno prelahek. Dirkači nimajo dovolj nadzora nad motorjem. Inženirji pa ustvarjajo preveliko razliko med njimi. Sprint dirke jim nato skrajšajo čas, ki ga imajo na voljo za to, da se osredotočijo na daljšo dirko. Svetovno prvenstvo ne bi smelo biti sestavljeno iz mini preizkušenj, temveč bi moralo biti vzdržljivostna dirka. To je, kot bi rekli: V redu, imamo maraton, a 10 krogov ni maraton, maraton je dolg 43 kilometrov! Vzdržljivostne dirke so izjemno zahtevne, zato mora biti svetovno prvenstvo tekma na dolge razdalje," je bil zelo kritičen Stoner.

Jorge Martin je lani zmagal na kar devetih sprint dirkah, letos mu je to pred zadnjo dirko uspelo sedemkrat. Francesco Bagnaia je na sobotnih dirkah letos slavil le enkrat manj, a veliko bolj pomemben je podatek, da Italijan kar petkrat ni zaključil sobotnih dirk. Na drugi strani je Martin na sprint dirkah padel le dvakrat in na sobotnih dirkah je osvojil 164 točk, kar 48 točk več od Bagnaie (116 točk). Nekdanji prvak Casey Stoner je kritik sobotnih dirk že od začetka, pred zadnjo dirko aktualne sezone pa je znova bil zelo odkrit.

Če bi se Stonerju uresničila želja in bi izbrisali letošnje točke s sprint dirk, bi slika na lestvici razreda motoGP bila ravno obratna. Bagnaia je slavil na kar desetih nedeljskih dirkah, Martin na zgolj treh. Če bi šteli zgolj nedeljske dirke, bi Bagnaia v zadnji dirkaški vikend vstopil z enako prednostjo 24 točk, ki jo ima trenutno Martin. Na glavnih dirkah je namreč letos osvojil 345 točk, v primerjavi z Martinovimi 321.

Stoner meni, da bi nedeljske dirke morale odločati o prvaku, sprint dirke pa so po njegovem mnenju popolnoma spremenile pristop dirkačev in moštev. "Vozniki, ki so dobri le na kratkih razdaljah, lahko uporabijo mehke pnevmatike. Prav tako ne bi smeli podeljevati točk za sprint dirke, saj so točke predvidene za glavno nedeljsko dirko. Razmišljati moramo o dolžini dirke. Težko je pravilno nastaviti motor za celotno dirko. Trenutno je preveč poudarka na enem hitrem krogu, saj je pomembno, da se skozi prve kvalifikacije uvrstiš v hitro kvalifikacijsko skupino. To (dirkačem) preprečuje, da bi se osredotočili na dirkalne nastavitve. Zato v nedeljo vidimo velike razlike med vozniki, saj niso vsi pripravljeni na pravi tempo," je pristop vpletenih v razredu motoGP opisal Avstralec.