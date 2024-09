Dogajanje v Misanu bo otvoril boj za najboljši startni položaj

Italijan ima na domačih tleh priložnost, da prvenstvo zopet obrne sebi v prid. Na petkovih treningih je postavil najhitrejši čas in s tem tekmecem dal vedeti, da bo po neugodnem koncu tedna v Španiji na stezi v Misanu še kako konkurenčen.

Bagnaia pokazal zobe in popoldan za seboj pustil vso konkurenco

"Po veliki nagradi Aragonije sem potreboval take občutke na motociklu. Naš cilj je bil končati med prvimi desetimi, končal pa sem kot prvi in tudi hitri krog mi je dobro uspel. Moj dirkaški ritem je bil fantastičen in zelo sem zadovoljen," je petkovo predstavo komentiral Bagnaia, ki še vedno čuti posledice padca prejšnjo nedeljo.

"Mislim, da je bil danes najslabši dan, ker je bil prvi. Jutri bo že bolje, še boljše pa bo v nedeljo, ker ni prišlo do zloma in se bo stanje vsak dan izboljševalo. Sedaj že vem, kaj potrebujem, in z mojim fizioterapevtom se bova lotila dela," pa Italijan ne namerava priznati premoči bolečinam.