Jutranje ogrevanje dobil pred Acosto in Bezzecchijem

MotoGP - VN Madžarske FOTO: VOYO

Sobotno dogajanje na Madžarskem je prineslo veselje Marca Marqueza, ki je dopoldan slavil na kvalifikacijah, popoldan pa je konkurenco ponovno ugnal na sprintu.

Tudi danes Španec odkrito napada mesta na zmagovalnem odru, zato se po sprinterski zmagi ni želel preveč sprostiti. "Želim ostati povsem osredotočen, saj vem, da imam dobro priložnost, da končam na stopničkah, to bi si tudi želel in potrudil se bom, da mi uspe," je dejal, a obenem poudaril, da se zaveda, da mu bo na nedeljski dirki precej težje. Njegov glavni tekmec ta konec tedna je Pedro Acosta, ki je tako na kvalifikacijah kot sprintu zasedel drugo mesto. Drugi je bil tudi na današnjem jutranjem ogrevanju pred dirko.

Pedro Acosta FOTO: Profimedia

S tretjega startnega položaja bo dirko začel Fermin Aldeguer, ki se na madžarski stezi počuti odlično. To je z najboljšim časom še enkrat več dokazal tudi na jutranjem ogrevanju. Na sprintu je sicer zasedel peto mesto, v bitki za četrto je bil uspešnejši Raul Fernandez, toda Aldeguer navadno v nedeljo popravi svojo uvrstitev s sprinta. Na nedeljskih dirkah pa ne gre nikoli odpisati niti vodilnega v skupnem seštevku Marca Bezzecchija. Italijan je letos zbral že štiri zmage na klasičnih preizkušnjah, nazadnje je na vrh zmagovalnega odra stopil pred tednom dni v Mugellu. Kljub ne najboljšem startnem izhodišču - startal je s šestega startnega položaja - je na sprintu zasedel tretje mesto, tretji čas pa je postavil tudi na jutranjem ogrevanju in s tem napovedal boj za najvišja mesta.

Bezzecchi slavil v Mugellu FOTO: Profimedia

Dirka prinaša popravni izpit tudi za Fabia Di Giannantonia. Dirkač VR46 je bil vse do sobotnih kvalifikacijah med najhitrejšimi, na sprintu pa je po startu s četrtega položaja zdrsnil izven mest, ki prinašajo točke, in ciljno črto prečkal kot deseti. Italijan bo nedvomno naredil vse, da svojo uvrstitev danes popravi in se prebije vsaj med prvo peterico.

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S prenosi dirkaških preizkušenj na VOYO začnemo ob 11.00, ko bo na sporedu dirka razreda moto3. Ob 12.10 se bomo na madžarsko stezo preselili tudi na Kanalu A, najprej bomo skupaj pospremili preizkušnjo srednjega razreda, rdeče luči pa bodo še zadnjič ugasnile ob 14.00, ko se bodo na delu še dirkači razreda motoGP.