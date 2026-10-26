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MotoGP

'Marc Marquez bo napadal. Njegovo najboljšo dirko bomo šele videli'

Sepang, 26. 10. 2026 13.18 pred 1 uro 4 min branja 0

Avtor:
M.D.
Davide Tardozzi in Marc Marquez

Minuli konec tedna je ponudil nov zasuk v bitki za prvaka v razredu MotoGP. Po padcu in poškodbi zapestja je Jorge Martin vodstvo v prvenstvu predal Marcu Marquezu, ki je z zmago na sprint dirki na Phillip Islandu pobegnil na 10 točk prednosti na vrhu. Zaradi odpovedi nedeljske dirke devetkratni svetovni prvak te prednosti ni uspel povišati. Šef tovarniške ekipe Ducati Davide Tardozzi meni, da tudi zato prvenstvo še ni odločeno, napoveduje pa zelo agresiven pristop svojega varovanca Marqueza.

Jorge Martin je utrpel poškodbo zapestja, ampak v njegovem moštvu so vse bolj optimistični, da se bo na motocikel lahko vrnil že ta konec tedna v Sepangu, kjer bo na sprint in nedeljski dirki poskušal predvsem omejiti škodo in izgubiti čim manj točk v primerjavi z Marcom Marquezom. Tudi zato se Davide Tardozzi zaveda, da bi bila lahko odpovedana nedeljska dirka na Phillip Islandu celo odločilna na koncu sezone.

Kljub temu končni odločitvi organizatorjev, da zaradi slabe vidljivosti odpovejo dirko, ni nasprotoval. "Jasno je, da je Ducati izgubil priložnost, ampak vedno razmišljamo le o varnosti dirkačev. To ima prednost pred vsem: športom, poslom ali čemerkoli drugim," je bil jasen izkušeni Italijan.

Tardozzi je kot vodja ekip Ducati dolga leta deloval v svetovnem prvenstvu Superbike. Na njegov pristop pri odločitvah o varnosti dirkačev je močno vplivala tudi nesreča Carla Fogartyja na Phillip Islandu leta 2000, ki je končala kariero štirikratnega svetovnega prvaka v razredu Superbike. "Jaz osebno sem že izgubil enega dirkača leta 1988, Carla Fogartyja, zato ne želim več videti česa takega. Če odločamo o varnosti, bomo vedno preklicali dirko. Ponavljam, za nas je to izgubljena priložnost, ampak varnost ima prednost pred športom," je dejal nekdanji dirkač.

Smola Aprilie

Poleg Martina je v bitki za prvaka - vsaj teoretično - tudi tretji Marco Bezzecchi, ki za Marcom Marquezom zaostaja okroglih 50 točk. Tardozzi se zaveda, da bi bil Martin, ki je pred padcem na sprint dirki zaostajal le za Marquezom, zelo konkurenčen v Avstraliji. Enako velja za Bezzecchija. "Mislim, da so imeli precej smole, saj je bilo očitno, da je bil Bezzecchi v suhih razmerah zelo konkurenčen. Iz četrte štartne vrste se je v sprintu prebil vse do četrtega mesta. Tudi Martin je bil zelo, zelo konkurenčen, čeprav je naredil napako. Ne vem, ali bi ga Marc sploh lahko premagal. Mislim, da bi se za zmago borila povsem izenačeno vse do konca, vendar je žal storil napako," je o konkurentih dejal šef Ducatijevega tovarniškega moštva.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Martin se bo očitno poskušal vrniti že na VN Malezije. "Veseli me, da bo nastopil v Sepangu. To pomeni, da poškodba ni tako huda. Martina zelo dobro poznamo. Je borec in izjemno hiter dirkač, zato bo storil vse, da nam bo čim bolj zagrenil življenje," je tekmeca svojega varovanca še enkrat pohvalil Tardozzi.

Marc Marquez vedno znova navdušuje

Marc Marquez je letos za vodilnim v prvenstvu zaostajal že dobrih 100 točk, a ta zaostanek je nadoknadil s šestimi nedeljskimi zmagami in šestimi stopničkami. V tej sezoni je bil vodilni v prvenstvu le manj kot 24 ur med sprint in nedeljsko dirko na VN San Marina, med nedeljsko dirko na VN Japonske in sprint dirko na VN Indonezije ter zdaj. Tardozzi meni, da Španec svojo formo lepo stopnjuje. "Mislim, da bomo Marcovo najboljšo dirko šele videli, saj nas vedno znova preseneča. Kar pa sem videl včeraj (na sprint dirki VN Avstralije), je bilo to, da je Marc dirko nadzoroval in razmišljal. Ni se zgolj poigraval s tekmeci, saj je vozil povsem na meji, vendar se je ves čas zelo dobro zavedal svojega položaja na stezi," je pristop Marqueza na Phillip Islandu opisal Tardozzi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na zadnjih dirkah sezone je napovedal agresiven pristop Marqueza. "To je odvisno od Jorgejevega položaja, saj imam do Marca ogromno spoštovanja. In še enkrat, mislim, da 50 točk zaostanka [Bezzecchija za Marquezem] ne pomeni veliko. Prepričan sem, da ima Marco potencial, da do konca sezone zmaga na prav vsaki dirki. Po pravici povedano menim, da bodo Aprilii ustrezale tri od preostalih štirih dirk, na eni pa bomo verjetno hitrejši mi. Toda na koncu imamo Marca Marqueza. In to nam daje določeno mero mirnosti. Mislim, da bo napadal," je pred VN Malezije prepričan Tardozzi.

Razlagalnik

MotoGP je najvišji razred svetovnega prvenstva v cestno-hitrostnem motociklizmu, ki ga ureja Mednarodna motociklistična zveza (FIM). Za razliko od prvenstev, kot je Superbike, kjer dirkači tekmujejo s predelanimi različicami serijskih motociklov, ki so na voljo za nakup v salonih, so motocikli v razredu MotoGP namenski prototipi. To pomeni, da so zgrajeni izključno za tekmovalne namene z najnaprednejšo tehnologijo, materiali in inženirskimi rešitvami, ki niso dostopni v komercialni prodaji.

Carl Fogarty, pogosto imenovan 'Foggy', je eden najuspešnejših in najbolj prepoznavnih dirkačev v zgodovini svetovnega prvenstva Superbike (WSBK). Britanski dirkač je v devetdesetih letih osvojil štiri naslove svetovnega prvaka (1994, 1995, 1998, 1999) in postal ikona športa zaradi svojega neustrašnega sloga vožnje in karizmatične osebnosti. Njegova kariera se je nenadoma končala leta 2000 po hudi nesreči na dirkališču Phillip Island, ko je utrpel poškodbe rame, ki so mu preprečile nadaljnje tekmovanje na najvišji ravni.

Sprint dirka je relativno nova pridobitev v formatu tekmovalnih vikendov MotoGP, uvedena leta 2023. Poteka ob sobotah in predstavlja krajšo različico glavne nedeljske dirke, saj obsega približno polovico razdalje celotne preizkušnje. Za zmago na sprint dirki dirkači prejmejo polovico točk v primerjavi z nedeljsko glavno dirko. Namen tega formata je povečati intenzivnost in zanimivost dogajanja skozi celoten vikend, saj dirkače sili v bolj agresivno vožnjo od samega štarta brez potrebe po varčevanju s pnevmatikami ali gorivom.

Phillip Island Circuit je dirkališče v avstralski zvezni državi Viktorija, ki slovi kot eno najbolj priljubljenih prizorišč med dirkači in navijači. Nahaja se neposredno ob obali, kar pomeni, da so dirkači izpostavljeni močnim vetrovom, hitro spreminjajočim se vremenskim razmeram in edinstvenemu oprijemu asfalta. Zaradi svoje hitre in tekoče postavitve, ki vključuje dolge zavoje in spektakularne poglede na ocean, velja za test vrhunske vozniške spretnosti in poguma.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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motogp marc marquez jorge martin davide tardozzi

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