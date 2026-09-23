Pedro Acosta po prvi zmagi vstopa v boj za naslov prvaka

Marc Marquez je v avstrijski konec tedna vstopil z enakim številom točk na vrhu prvenstvene lestvice kot Jorge Martin (Aprilia), ki ima po zmagi na sprint dirki in drugem mestu v nedeljo prednost 12 točk na vrhu. Na tretjem mestu prvenstvene lestvice se nahaja Apriliin Marco Bezzecchi, ki za moštvenim kolegom zaostaja 42 točk. Po zmagi na VN Avstrije se je Pedro Acosta povzpel na četrto mesto in za Martinom zaostaja 72 točk. Ob takem zaostanku sedem dirk pred koncem sezone bi lahko marsikateri ljubitelj MotoGP-ja predvideval, da Acosta ni resen kandidat za naslov. Med takimi ne boste našli njegovega bodočega moštvenega kolega. "Prvi štirje so pripravljeni na bitko za naslov prvaka. Odkar je KTM 'odprl' motorje po Silverstonu in ima znova dovolj moči, so pripravljeni na boj za naslov," je po dirki v Spielbergu dejal izkušeni Marquez, ki je priznal, da je imel celoten konec tedna težave s svojim motociklom.

Pedro Acosta in Marc Marquez bosta v prihodnji sezoni moštvena kolega pri Ducatiju FOTO: Profimedia

Naslednja dirka sledi na VN Japonske. Tam Acosta v sezoni 2024 ni zaključil niti sprint niti nedeljske dirke, je pa obe dirki začel s prvega startnega položaja. Lani pa je sprint dirko zaključil na tretjem, nedeljsko pa na 17. mestu. Obe je začel s četrtega startnega položaja. Marquez je prepričan, da je njegov mlajši rojak po prvi zmagi že na naslednji dirki pripravljen za bitko za zmago. "Po tej dirki je Pedro spet favorit za Motegi. Vsako leto je bil tam zelo, zelo hiter. Že v njegovi prvi sezoni je bilo tako. Na sprint dirki je padel, ko je vodil, na nedeljski dirki pa je padel, ko se je boril za drugo mesto in tudi zmago. Tudi lani je bil tam zelo hiter. Na zadnjih sedmih dirkah bo zelo tesno med prvimi štirimi," predvideva Marquez.

Martin se zaveda, da je vse minljivo

Vodilni Jorge Martin tudi meni, da bo Acosta pomemben dejavnik v bitki za naslov. "Vodstvo v prvenstvu pride in gre. Ne razmišljam veliko o tem. To bo velika bitka. Če bo Pedro nadaljeval z dominantnimi zmagami kot ta konec tedna, se bo tudi on pridružil boju za naslov prvaka. Azijska turneja bo zagotovo zanimiva," je preostanek sezone napovedal Martin.

Na VN San Marina pred koncem tedna v Spielbergu je imel Martin težave s sindromom kroničnega utesnitvenega mišičnega sindroma. Po uspešnem koncu tedna v Avstriji se je Španec odločil, da pred VN Japonske ne bo potreboval operativnega posega. "Poskušal bom biti enako hiter, ker sem konkurenčen, ko sem tako hiter. Na nekaterih dirkah pa bomo seveda imeli težave, kjer bomo v ozadju. To je del igre, ampak počutim se močnega in mislim, da bomo na dobri ravni v preostanku sezone," napoveduje vodilni v prvenstvu MotoGP.