Marquez slavil s someščani: Naslovi so gorivo, ki ga želi moje telo

Katalonsko mestece Cervera z nekaj več kot devet tisoč prebivalci je vsaj za en večer delovala kot prestolnica motociklizma. Domov se je namreč vrnil svetovni prvak in najslavnejši meščan Marc Marquez, ki je z ekipo Repsol Honde še tretjič zapored in sedmič v karieri stopil na najvišjo stopničko.

Marca Marqueza v domači Cerveri poznajo pod vzdevkom "el trueno", blisk, in res je kot blisk osvojil tudi letošnji naslov v razredu motoGP. Dirkač Repsol Honde nima še niti 25 let, a je že tik pred tem, da vsaj izenači dosežek starega rivala Valentina Rossijain osvoji (najmanj) devet naslovov. Marquez je naslov, tako kot v zadnjih letih, tudi v soboto proslavil s someščani, na ulicah pa naj bi se zbralo celo več ljudi kot je prebivalcev Cervere.

Marquez se je na gasilskem vozilu med množico zapeljal vsega kakšnih 800 metrov do končne postaje trga Pija XII. oziroma trga Mayor, kjer je pozdravil navdušene navijače, podpisal nekaj avtogramov in se fotografiral s prisotnimi. 'Naj nihče ne misli, da v naslednjo sezono ne bom šel z enako željo'

"Naslovi so gorivo, ki ga želi moje telo in moje navdušenje nad tem sedmim naslovom je enako kot takrat, ko sem osvojil prvega. Zato naj nihče ne misli, da v naslednjo sezono ne bom šel z enako željo, kot sem šel v to," je na novinarski konferenci pred dogodkom povedal Marquez.

