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MotoGP

Znano je, kateri trije dirkači edini želijo dirkati v Kataru

Doha, 03. 11. 2026 09.28 pred 1 uro 4 min branja 0

Avtor:
M.D.
Marco Bezzecchi, Marc Marquez in Ai Ogura

Večina karavane MotoGP je po VN Malezije hitro odrinila naprej v Katar, kjer jih na dirkališču Lusail že ta konec tedna čaka nova dirka. Yamaha se je uprla in svojih ekip na Bližnji vzhod ni poslala. A velik del dirkačev se tja odpravlja s težkim srcem, saj so morali nejevoljno sprejeti ukaze organizatorjev prvenstva. 19 od 22 dirkačev je minuli konec tedna v pismu vodilnim možem MotoGP-ja izrazilo nestrinjanje z odločitvijo, da organizirajo dirko, kljub zapleteni varnostni situaciji v Iranu in sosednjih državah. Zdaj je jasno, kateri trije dirkači omenjenega pisma niso podpisali.

V MotoGP karavani se je marsikateri dirkač v zadnjih tednih soočal z veliko dilemo. Čeprav postavijo svoja življenja na kocko vsakič, ko se usedejo na motocikle, pa to počnejo v dobri veri, da so organizatorji dirk storili vse v svojih močeh, da bi se izognili nepotrebnim nevarnostim in varnostnim grožnjam. Organizatorji dirke v Katarju in vodilni možje prvenstva MotoGP trdijo, da so to storili tudi v primeru prihajajoče dirke na dirkališču Lusail. V izjemno nepredvidljivih časih, v katerih so številni svetovni politiki izgubili v preteklosti že tako prepogosto zanemarjen moralni kompas, pa velika večina dirkačev dvomi v zagotovila organizatorjev.

Yamaha je minuli konec tedna oznanila, da se vsa njena moštva dirke na Bližnjem vzhodu ne bodo udeležila, organizatorji prvenstva pa so takoj zagrozili s športnimi in finančnimi kaznimi. Dirkači, katerih moštva so se odločila leteti v Katar, pa so se morali sprijazniti s svojo usodo. Nekoč v takih primerih glasni Marc Marquez se je sredi velike bitke za prvaka sprijaznil z dejstvom, da bo moral dirkati na stezi v Lusailu, čeprav je bil eden od podpisnikov prej omenjenega pisma. "Ta odločitev ni v mojih rokah in ne želim govoriti o tem," je devetkratni svetovni prvak novinarjem na kratko odgovoril na vprašanje o dirki v Kataru.

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Njegov brat Alex Marquez zaradi operacije rame ne bo dirkal na VN Katara. Ko mu je novinar televizije TNT dejal, da tudi njihovi novinarji ne bodo odleteli na Bližnji vzhod, je Alex dal jasno vedeti, kaj si misli o tej odločitvi. "To je bila pametna odločitev. A je, kar je. Očitno je bil ta teden tam Carlos Ezpeleta (namestnik izvršnega direktorja) in očitno je rekel, da je vse varno," je po VN Malezije dejal Alex Marquez.

Vsak ima svoj interes

Dejstvo je, da vsakega dirkača motivira tudi športni vidik. Marc Marquez bi si s 30 točkami več od drugega Jorgeja Martina in osmimi več od tretjega Marca Bezzecchija lahko že v Katarju zagotovil naslov prvaka. Ker se Martin ubada z zlomljenim zapestjem in bi mu dodaten počitek prišel še kako prav, bi Marquezu prišla prav priložnost, da prvenstvo odloči že pred VN Portugalske v drugi polovici novembra. Po drugi strani pa mu tudi odpoved Katarja ne bi pretirano škodila, saj bi bilo manj točk na voljo njegovima glavnima konkurentoma.

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Marco Bezzecchi je edini od vodilne trojice, ki s športnega pogleda nujno potrebuje dirko v Katarju. Če bodo do konca sezone potekale tri nedeljske in tri sprint dirke, bo imel na voljo 111 točk, da nadoknadi 67 točk zaostanka, če VN Katarja odpade, pa se bo soočil z nemogočo misijo, saj bo ostalo zgolj 74 točk na voljo.

Morda je bil to najpomembnejši dejavnik pri Bezzecchijevi odločitvi, da pisma "upornikov" ne podpiše. Čeprav dirkač Aprilie to zanika. "Jaz organizatorjem popolnoma zaupam. To prvenstvo vodijo že vrsto let in vedno postavljajo našo varnost na prvo mesto. Jasen primer smo videli že prejšnji teden na Phillip Islandu," je Bezzecchi spomnil na nedeljsko dirko VN Avstralije, ki je bila preklicana zaradi slabe vidljivosti in obilnega deževja, ki je helikopterju zdravniške ekipe preprečil varno letenje.

Marco Bezzecchi, Marc Marquez in Ai Ogura
Marco Bezzecchi, Marc Marquez in Ai Ogura
FOTO: MotoGP

Dodal je, da od drugih ne pričakuje, da bodo razmišljali enako kot on. "Bomo videli, kako se bo razvilo. Nikogar ne obsojam zaradi njegove odločitve. Prav je, da se vsak odloči po svoje. Če se na primer kdo iz ekipe odloči, da ne bo prišel, zame to ni težava. To razumem in podpiram. Kar se mene tiče, pa je vse v redu," je dodal Bezzecchi.

Poleg njega pisma, po poročanju španskega časnika Marca, nista podpisala tudi Ai Ogura (Trackhouse) in Johann Zarco (Honda LCR). "Če sem popolnoma iskren, mi je popolnoma vseeno. Jaz sem dirkač. Če je organizirana dirka, je moja naloga, da dirkam. Kar se mene tiče, je preprosto. Bomo videli," je - vdan v usodo - dejal Japonec.

Razlagalnik

Dirkališče Lusail International Circuit se nahaja v bližini glavnega mesta Katarja, Dohe. Zgrajeno je bilo leta 2004 in je znano predvsem po tem, da gostuje nočne dirke v prvenstvu MotoGP, pri čemer je celotna steza osvetljena z umetno osvetlitvijo. Poleg motociklističnih dirk je dirkališče v zadnjih letih postalo tudi prizorišče prestižnih dirk formule 1 za Veliko nagrado Katarja.

Marc Marquez je eden najuspešnejših in najprepoznavnejših španskih dirkačev v zgodovini svetovnega prvenstva v motociklizmu. V svoji izjemni karieri je osvojil več naslovov svetovnega prvaka v različnih tekmovalnih razredih, pri čemer je večkrat slavil v najmočnejšem razredu MotoGP. Znan je po svojem izjemno agresivnem slogu vožnje, izjemnih veščinah obvladovanja motorja in številnih postavljenih mejnikih ter rekordih.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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