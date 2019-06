Petrucci po mnenju Marqueza ni za odpis: Hitrejši je od Doviziosa

Kljub razpletu dirke za VN Italije na dirkališču Mugello, kjer mu ni uspelo stopiti na najvišjo stopničko in prekiniti zmagovitega niza ducatijev, je bil lahko Marc Marquez (Repsol Honda) zelo zadovoljen s prikazanim. Za zmago se je s članoma ekipe Mission Winnow Ducati Danilom Petruccijem in Andreo Doviziosom boril do zadnjega diha, Petrucci pa je bil enkrat za spremembo tisti, ki je potegnil daljši konec v epskem troboju s slovitima tekmecema.

Hitro videl, da ne bo njegov dan

"Občutek ni takšen kot po zmagi, a skorajda,"je madridski dnevnik AS citiral Marqueza v prvih izjavah po dirki. "To je bila dirka, ki je bila popoln odsev letošnjega prvenstva. Na začetku sem poskušal, štiri ali pet krogov, nato pa videl, da ne bo šlo, da danes ne bo moj dan. Nato sem mislil, da bo proti koncu veljalo tvegati, če bi se nam ponudila priložnost. Precej dobro sem jima (Petrucciju in Doviziosu, op. a.) uspel slediti, ko pa je postalo jasno, da se je izoblikovala naša skupina, pa je moj cilj postal končati pred Doviziosom in (Alexom) Rinsom, ki sta mi v prvenstvu najbližje,"je nadaljeval katalonski šampion.

"Tako smo tudi storili, v zadnjem krogu pa sem se boril tudi za zmago. Glede na to, kako smo zapeljali iz prvega ovinka, v katerem smo se tako rešili, sem v zadnjem krogu bolj branil kot napadal, saj nisem imel svojih orožij, če pa bi napadel in storil napako, bi pridobil Dovizioso."

'Nisem vedel, kje bi zaviral'

Gledalcem ob stezi in pred TV-zasloni je zastal dih, ko je bil pri izhodu iz prvega ovinka v zadnjem krogu Katalonec povsem poravnan z obema Italijanoma, skupaj s Petruccijem pa je nato "stisnil" Doviziosa, ki je še pravočasno zavrl, sicer bi verjetno prišlo do skupinskega padca.

"Ko sta se oba postavila paralelno, je bilo videti kot v moto3, ko eden drugemu vozijo za zadnjim kolesom, dva motocikla sta počasnejša, ti pa močno pospešiš. To se je zgodilo, a težava je bila, da sem v ovinek prišel s tolikšno hitrostjo in nisem vedel, kje bi zaviral. Če bi hitro zaviral, sem vedel, da imam Doviziosa na notranji strani in gotovo bi me prehitel.,"je hitel razlagati Marquez.

"Če bi zaviral pozno, kar sem na koncu izbral, sem v primeru, da bi me prehitel Dovizioso, vedel, da bi me Petrucci prehitel do konca dirkališča, saj je zaviral zelo pozno. Zato sem menil, da moram zavirati pozno, da bi me tako v najslabšem primeru sredi ovinka prehitel le en. Na koncu se je najbolje razpletlo za Petruccija."

Še en kandidat za naslov

Nedeljski zmagovalec sicer skromno poudarja, da želi do konca sezone zgolj pomagati rojaku Doviziosu v boju z Marquezom, a petkratni svetovni prvak v priljubljenem "Petruxu" vidi veliko več kot le slučajnega zmagovalca.

"Če analiziram navzven, potem ima v tem trenutku Petrucci več hitrosti kot Dovizioso, zaostaja pa za 33 točk in zame je še en nasprotnik v prvenstvu,"je še dejal Marquez."V Le Mansu je bil Petrucci hitrejši, čeprav mu na koncu ni uspelo prehiteti (Doviziosa, op. a). Tudi v Jerezu je bil zelo blizu, tako da sta hitra oba ducatija in ne verjamem, da bosta začela pomagati drug drugemu. Pomagala si bosta tako, kot sta si do sedaj, a na dirki lahko zmaga eden, če pa lahko zmaga drugi, bo zmagal tudi drugi. Če bi bil Petrucci 80 točk zadaj, bi bilo enako, a zaostaja za 33 in je kandidat za naslov."