Rossi se vrača za četrto virtualno dirko, prvič tudi razred motoE

Barve tovarniške ekipe Yamahe bosta tokrat branila oba dirkača: Rossi (levo) in Maverick Vinales.

V videoigri MotoGP 20 se bo tokrat na virtualnem dirkališču Misano pomerilo 11 dirkačev razreda motoGP, svojo dirko pa bo odpeljalo tudi devet dirkačev motoE. Na dirkališču, ki nosi ime po pokojnem Marcu Simoncelliju, so se nekateri italijanski dirkači v tem tednu sicer preizkusili tudi na "pravem" asfaltu, saj so italijanski športniki lahko začeli trenirati, seveda ob upoštevanju vseh zdravstveno-varnostnih ukrepov.

A v nedeljo bodo pogonski agregati hrumeli v svetu videoiger, po zgodovinski tretji virtualni dirki v Jerezu, kjer smo videli "klasičen" dirkaški konec tedna z dirkami moto2, moto3 in motoGP, pa bomo zdaj dočakali še prvi nastop dirkačev motoE. Ne gre pozabiti, da bo med nastopajočimi znova tudi Valentino Rossi (Monster Energy Yamaha), kot tudi brata Marc in Alex Marquez (oba Repsol Honda). Prav tako bodo nastopili vsi zmagovalci dosedanjih virtualnih dirk: Alex Marquez, Francesco Bagnaia (Pramac Racing) in Maverick Vinales (Monster Energy Yamaha).

Dirka motoGP bo trajala devet krogov (35 odstotkov dolžine prave dirke), moto E pa pet krogov (50 odstotkov). Od 15. ure bo na 24ur.com z vami Gašper Jakomin.

Nastopajoči:

- motoGP:

Repsol Honda Team – Marc Marquez in Alex Marquez;

Monster Energy Yamaha MotoGP – Maverick Vinales in Valentino Rossi;

Ducati Team – Michele Pirro;

Team Suzuki Ecstar – Joan Mir;

Aprilia Racing Team Gresini – Lorenzo Savadori;

Petronas Yamaha SRT – Fabio Quartararo;

Pramac Racing – Franceso Bagnaia;

LCR Honda Idemitsu – Takaaki Nakagami;

Reale Avintia Racing – Tito Rabat;

- motoE:

Trentino Gresini MotoE– Matteo Ferrari;

LCR E-Team – Xavier Simeon;

Avintia Esponsorama Racing – Eric Granado;

EG 0,0 Marc VDS – Mike Di Meglio;

Join Contract Pons 40 – Jordi Torres;

Intact GP – Dominque Aegerter;

Tech 3 E-Racing – Lukas Tulovic;

Ongetta SIC58 Squadracorse – Mattia Casadei;

Openbank Aspar Team – Alex Medina.