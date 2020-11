MotoGP naslov oddan, toda drama se obeta v moto2 in moto3

Če smo svetovnega prvaka v razredu motoGP dobili že dirko pred koncem, ko se je v Chesteju na VN Valencie naslova razveselil Joan Mir, pa prvenstvi razredov moto2 in moto3 še zdaleč nista odločeni. Tako se nam na zadnji dirki v portugalskem Portimau (mednarodno dirkališče Algarve) obeta prava poslastica za preostala dva naslova.

icon-expand Joan Mir se je takole razveselil naslova svetovnega prvaka. FOTO: AP

V razredu motoGP se je naslova predčasno razveselil Joan Mir, pa čeprav ni dirkač, ki bi v tej sezoni med elito zbral največ zmag. Ne, to sta namreč Franco Morbidelliin Fabio Quartararo (oba s po tremi zmagami), a v prid dirkača z Majorke je odločila neverjetna konstantnost. Naslov med ekipami je prepričljivo dobila ekipa Suzukija, ki je z dvema dirkačema (Mir in Alex Rins) povsem na vrhu. Sledi poltovarniška ekipa Yamahe – ekipa Petronas Yamahe s Quartararojem in Morbidellijem.

Edini 'prosti' naslov v razredu motoGP je naslov v konstruktorskem seštevku. Tu pa je stanje izjemno izenačenje. In ne, na vrhu zaradi kazni (odvzem 50 točk zaradi kršenja tehničnega pravilnika) ni Yamaha, ki je v tej sezoni sicer zbrala daleč največ zmag – kar sedem. Družno vodita Suzuki in Ducati z 201 točko, Yamaha je tretja s 188 točkami zaostanka in še lahko (bolj kot ne le teoretično) upa vsaj na tolažilno nagrado razreda motoGP. V moto2 14 točk varnega zavetja za Bastianinija

V razredu moto2 je na vrhu Italijan Enea Bastianinis 194 točkami, sledita Britanec Sam Lowes s 180 točkami in Luca Marini (176 točk), sicer polbrat Valentina Rossija. Nekaj malega upov na naslov ob neverjetno norem razpletu ohranja tudi Italijan Marco Bezzecchi (171) točk. Seveda je v motociklistični karavani vse mogoče, še posebej ko na sceno stopijo živčki, izenačenost razreda moto2 pa je zagotovo dodaten razlog, da utegnemo v Portimau spremljati pravcato dramo, ki je ne gre zamuditi. Seveda s prenosi na VOYO in Kanalu A, kakor ste zdaj zagotovo že zelo dobro vajeni.

icon-expand Enea Bastianini FOTO: motoGP

Neverjetna smola Lowesa

V razredu moto2 je v zaključku sezone kazalo, da bo naslov pobral (pre)hitri Sam Lowes (dobil je tri zaporedne dirke – VN Francije, VN Aragonije in VN Teruela, kar petkrat zapored je stal na stopničkah: od VN Emilije Romanje do VN Teruela). A kako nepredvidljiv je lahko ta šport, smo videli v Chesteju. Lowes je na prvi dirki na dirkališču v okolici Valencie odstopil, potem ko je vozil v ospredju, nato pa na zadnji veliki nagradi, tj. VN Valencie, grdo padel na tretjem treningu in si poškodoval roko, tako da kasneje ni zmogel biti več konkurenčen najboljšim.

Lowes je sicer VN Valencie po zaslugi številnih padcev konkurentov zaključil na 14. mestu in si priboril dve zlata vredni točki, toda zaostanek britanskega dirkača s številko 22 za vodilnim Bastianinijem je zdaj že kar velik – 14 točk. Ob tem pa so tu še težave s poškodovano roko, tako da Lowesa na zadnji dirki v Portimau čaka izjemno zahtevna naloga. Takole je bila videti Lowesova (otečena) roka v ponedeljek, dan po dirki ...

Še bolj pestro bo v moto3

Če ima Bastianini v moto2 vsaj na papirju udobno prednost, ki pa bi se v primeru slabše uvrstitve ali odstopa lahko hitro stopila, pa je še bistveno bolj tesno v razredu moto3, kjer je izenačenost dirkačev že tako ali tako izjemna. Španski dirkač Albert Arenasje s četrtim mestom na VN Valencie povišal prednost pred Japoncem Aiom Oguro(8. mesto) na osem točk, a še bolj nevaren bi lahko bil v boju za naslov prvaka Tony Arbolino, ki bo v Portimao po zmagi na VN Valencie prišel izjemno samozavesten. Zanj bo sicer to tudi zadnja dirka v razredu moto3, saj se po tej sezoni seli v močnejši razred moto2.

icon-expand Tony Arbolino (levo) bi lahko utegnil presenetiti vodilna dva dirkača v razredu moto3 in priti do premiernega naslova svetovnega prvaka. FOTO: AP