Rossi pred prvo dirko sezone: Počutim se zelo udobno, imam odlično izhodišče

"Hiter krog je bil odličen. Pritiskal sem, brez da bi počel napake, in na koncu je moj čas impresiven. Žal to ni bilo dovolj, da bi se uvrstil v prvo vrsto, a nismo daleč od najboljših. Četrti položaj je super izhodišče za dirko," je nadaljeval sedemkratni prvak elitnega razreda.

Tako Rossi kot kasnejši zmagovalec Bagnaia sta morala v soboto skozi obe kvalifikacijski skupini. V prvi je bil "The Doctor" celo hitrejši, po končanih kvalifikacijah pa je zanikal, da sta si z rojakom pomagala na poti do hitrejše skupine. "Ne, skupaj s Peccom (kot se glasi Bagnaiev vzdevek, op. a.) nimava dogovora. Na stezi sva videla, kakšne so razmere. Na začetku sem bil jaz spredaj, nato pa sta se najini vlogi zamenjali in je on pritiskal do konca."

"Čestitati mu moram za prvo mesto. Celoten vikend vozi odlično, tako da si je ta "pole" tudi zaslužil. Tudi zanj je to sijajen začetek sezone," je na dušo 24-letnika iz Torina še popihal Rossi, ki pa kljub presenetljivo dobremu izhodišču ostaja previden.

"Na tretjem in četrtem prostem treningu sem imel nekaj težav, sploh zato, ker sem bil na starih pnevmatikah. Spremenili smo določene nastavitve, moj ritem pa kljub temu ni bil dober. V kvalifikacijah je nato bilo bolje. Nasploh pa moj ritem ni bil fantastičen, zato bomo morali pred nedeljsko dirko še opraviti nekaj sprememb. Bomo videli. Nihče ne ve, kaj se bo zgodilo na stezi. Upam, da bodo razmere zdržale, da bodo ugodne."