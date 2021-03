Sobota v Katarju: Aleix Espargaro pred Bradlom, za njima pa Mir

Brata Aleixin Pol Espargarosta s povsem drugačnimi občutki zapuščala stezo v Lusailu po prvem dnevu uradnih testiranj pred sezono 2021. Če je Aleix z aprilio postavil najboljši čas, 1:54,687 sekunde, je bil Pol s tovarniško hondo daleč od najboljših na 17. mestu (1:55,878). Pri Repsol Hondi, kjer še vedno čakajo na povratek prvega zvezdnika karavane Marca Marqueza, so bili lahko veliko bolj zadovoljni s predstavo Nemca Stefana Bradla, ki je bil po prvem mestu na "shakedownu" tokrat drugi (+0,256).

Zadovoljni so lahko tudi v taboru prvakov: branilec naslova Joan Mir(Suzuki ECSTAR) je postavil tretji čas, preizkušal pa je lahko tudi novi motocikelGSX-RR 2022, s katerim je v petek nastopil Suzukijev testni dirkač Sylvain Guintoli. Ducatijev "novinec" Jack Millerje bil četrti z zaostankom 0,335 sekunde, Avstralcu pa so sledili Portugalec Miguel Oliveira(Red Bull KTM/+0,397), Francoz Johan Zarco (Pramac Racing/+0,423), Italijan Franco Morbidelli(Petronas Yamaha SRT/+0,487) kot najhitrejša yamaha, nato pa še španski trio z Alexom Rinsom(Suzuki ECSTAR/+0,511), Maverick Vinalesom(Monster Energy Yamaha/+0,572) in Alexom Marquezom(LCR Honda/+0,591). Slednji je utrpel tudi padec, a brez vidnejših posledic.

Italijanski zvezdnik Valentino Rossi (Petronas Yamaha SRT) se je moral ob debiju na testiranjih v novi ekipi zadovoljiti s 14., njegov naslednik na tovarniški yamahi Francoz Fabio Quartararopa s 15. mestom. Najboljši novinec je bil Španec Jorge Martin(Pramac Racing) na 18. mestu, medtem ko je bil Dani Pedrosa, ki nadaljuje svoje delo kot testni dirkač ekipe KTM, 26.