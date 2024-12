MotoGP se 2026 vrača v Brazilijo

Medtem ko so dirkači razreda motoGP na zasluženem počitku ima vodstvo prvenstva polno roke dela z iskanjem potencialnih gostiteljev dirk v prihajajočih sezonah. In če se v sezoni 2025 vrača velika nagrada Češke, se bo v sezoni 2026 motoGP karavana po letu 1989 vrnila v Brazilijo.

Dorna je razveselila južnoameriške ljubitelje motoGP-ja in objavila, da bo Avtodrom Ayrton Senna v mestu Goiania med letoma 2026 in 2030 gostil dirke najmočnejših treh motociklističnih razredov. Tam so se najboljši motociklisti na svetu mudili že med letoma 1987 in 1989, vrnili pa se bodo leta 2025, ko bodo na stezi dokončana prenovitvena dela.

"Vrnitev MotoGP v Goias je za nas zgodovinski mejnik. Goiania bo naslednjih pet let dom motoGP-ja v Braziliji. Prizadevamo si, da bi infrastruktura in storitve dirkačem, ekipam in navijačem zagotovili nepozabno izkušnjo," je v izjavi za javnost zapisal guverner Goiasa Ronaldo Caiado.

Prvo in hkrati edino zmago za Brazilijo v razredu motoGP je dosegel Alex Barros, ki je leta 2005 slavil na VN Portugalske. Trenutno največji upa brazilskega motociklizma pa je Diogo Moreira, ki je kot novinec v razredu moto2 minulo sezono zaključil na 14. mestu.

"Podjetje Brasil Motorsport ima bogato zgodovino sodelovanja z velikimi športnimi organizacijami in z organizacijo velikih dogodkov. Na podlagi teh izkušenj sem prepričan, da bo motoGP v Goianii zelo uspešen. Imeli bomo enega najbolj vznemirljivih športnih dogodkov na svetu skupaj z zabavnimi atrakcijami, močnimi blagovnimi znamkami in navdušenimi navijači. Mešanica, ki bo zagotovo uspešna," je dodal izvršni direktor družbe Brasil Motorsport, ki bo skrbela za izpeljavo velikih nagrad v Braziliji Alan Adler.

