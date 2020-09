Na dirki razreda motoGP v Misanu je bilo ob nasmejanih dirkačih na zmagovalnem odru tudi precej razočaranih. Prvenstvo je izjemno izenačeno, zdi pa se, da glavni favoriti, kot so Fabio Quartararo, Maverick Vinales in Andrea Dovizioso, izgubljajo ta status. Dovizioso je sicer v vodstvu, a razlike so majhne: med prvim in desetim na lestvici je le 28 točk razlike.