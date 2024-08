MotoGP se vrača v Brno!

OGLAS

Brno je najboljše dirkače na svetu skoraj neprekinjeno gostil med letoma 1965 in 2020 (dirke ni bilo le leta 1992). Od leta 1987 dalje so te potekale na Avtomotodromu Brno oziroma Masarykringu, na katerem bodo razredi motoGP, moto2 in moto3 znova dirkali med letoma 2025 in 2029. Največ zmag v Brnu (v vseh razredih) in sicer sedem so dosegli Giacomo Agostini, Max Biaggi in Valentino Rossi. Zadnji, ki se je veselil zmage na Masarykringu pa je Brad Binder, ki je dobil VN Češke leta 2020.

Češki predsednik vlade Petr Fiala je novico pospremil z naslednjimi besedami: "Motociklistične dirke imajo na dirkališču v Brnou tradicijo, ki sega v 50. leta prejšnjega stoletja. Dirke razreda motoGP so prestižna svetovna prireditev, ki na Češko, zlasti na Južno Moravsko, privabijo več deset tisoč obiskovalcev, od katerih jih veliko prihaja iz tujine. Zelo sem vesel, da bomo nadaljevali s to tradicijo in, da se bo dirka motoGP po petih letih vrnila v Brno." "Zadovoljen sem z uspešnim zaključkom pogajanj, ki je rezultat konstruktivnega pristopa vseh vpletenih strani. Rad bi se zahvalil Avtoklubu Češke republike in družbi Dorna Sports za njuno iskreno podporo vrnitvi dirkališča Masaryk na zemljevid najprestižnejšega motociklističnega prvenstva. Hkrati zelo cenim naklonjeno stališče vlade, Južnomoravske pokrajine in mesta Brno. V tem trenutku smo popolnoma osredotočeni na naslednje ključne faze priprav, da bi navijačem zagotovili izjemno doživetje," je povedal predsednik Avtomotodroma Brno Karel Hubaček.

"Veseli nas, da lahko napovemo našo vrnitev v Brno. Gre za klasično dirkališče s fantastično postavitvijo, ki je v svoji dolgi zgodovini v MotoGP postreglo z nekaj nepozabnimi trenutki. Resnično smo navdušeni, da se lahko vrnemo in uprizorimo še več, saj bomo Brno prvič gostilo tudi sprint dirko, navijači pa bodo lahko na prizorišču uživali še bolj kot kdaj koli prej in se tako približali svojim junakom. To je mesto, ki smo ga že tolikokrat videli polnega strasti do našega športa, to je bila večkrat najbolje obiskana velika nagrada leta in zelo smo veseli, da lahko motoGP ponovno približamo našim navijačem na Češkem," pa je ob novici dejal šef Dorne Carmelo Ezpeleta. Brno velja za enega najbolj popularnih destinacij za slovenske ljubitelje motociklizma, ki so se vsako leto množično odpravili na jug Češke.