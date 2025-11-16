MotoGP se za letos poslavlja, Tardozzi ponosno: Marc je fantastičen človek

MotoGP sezona se počasi zaključuje, naša novinarka pa se je za pregled dogajanja v Ducatijevi garaži pogovarjala s šefom ekipe Ducatija, Davidom Tardozzijem. Pri rdečih so z letošnjim potekom sezone zagotovo zadovoljni: da je Marc Marquez vrhunski dirkač, so že vedeli, s prihodom v njihovo garažo pa so spoznali tudi, da je izjemen človek. Vse, kar smo videli letos, nas le še bolj navdihuje glede tega, kar lahko pričakujemo v naslednji sezoni.