Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogomet MotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
MotoGP

MotoGP se za letos poslavlja, Tardozzi ponosno: Marc je fantastičen človek

Ljubljana, 16. 11. 2025 14.10 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
N.M. , E.K.P
Komentarji
6

MotoGP sezona se počasi zaključuje, naša novinarka pa se je za pregled dogajanja v Ducatijevi garaži pogovarjala s šefom ekipe Ducatija, Davidom Tardozzijem. Pri rdečih so z letošnjim potekom sezone zagotovo zadovoljni: da je Marc Marquez vrhunski dirkač, so že vedeli, s prihodom v njihovo garažo pa so spoznali tudi, da je izjemen človek. Vse, kar smo videli letos, nas le še bolj navdihuje glede tega, kar lahko pričakujemo v naslednji sezoni.

motogp Davide Tardozzi Ducati Marc Marquez
Naslednji članek

Bezzecchi osvojil VN Valencie, Bagnaia sezono končal v pesku

Naslednji članek

Marc Marquez med nakupovanjem avokadov osvojil BMW

  • bf_24ur_v2-01_01
  • bf_24ur_v2-02_02
  • bf_24ur_v2-03_03
  • bf_24ur_v2-04_04
  • bf_24ur_v2-05_05
  • bf_24ur_v2-06_06
  • bf_24ur_v2-07_07
  • bf_24ur_v2-08_08
  • bf_24ur_v2-09_09
  • bf_24ur_v2-10_10
  • bf_24ur_v2-11_11
  • bf_24ur_v2-12_ok
  • bf_24ur_v2-13_OK-OK
  • bf_24ur_v2-14_ok_ok
  • bf_24ur_v2-15_ok_ok
  • bf_24ur_v2-16_ok_ok
  • bf_24ur_v2-17_ok_ok
  • bf_24ur_v2-18_ok_ok
  • bf_24ur_v2-19_OK_ok
  • bf_24ur_v2-20_20
KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
BELAN
16. 11. 2025 15.32
-1
Kaj boš reko jezdimir😁😂
ODGOVORI
0 1
Zanzibar1
16. 11. 2025 15.25
-1
Imam več favoritov. Ok marki je pac najboljši. Vem, da bi fabio lahko dosegel več v pravi ekipi, ker ima res potencial glede na njegov način vožnje, pa še psiha deluje. Pa tudi alex je letos dokazal svoje.
ODGOVORI
0 1
Zanzibar1
16. 11. 2025 15.19
-3
Saj ta tardozzi je v prvih vrstah že vrsto let in ve zakaj je nagnal tega klovna Rossija iz ducatija. Njegova intuicija je na mestu.
ODGOVORI
0 3
Zanzibar1
16. 11. 2025 15.14
-1
Valuta je tardozi gledal samo eno leto, pa je doumel, da je to en pokvarjen klovn. To so pravi strokovnjaki. Bravo david. Nisi zastonj tam kjer si.
ODGOVORI
1 2
Zanzibar1
16. 11. 2025 15.11
-1
Bravo marki. Drugo leto 10- ka.
ODGOVORI
1 2
Zanzibar1
16. 11. 2025 15.08
-1
Tardozzi že ve o kom govori.
ODGOVORI
1 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330