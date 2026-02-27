Kaj si lahko obetamo od nove sezone prvenstva motoGP?

Kaj se je dogajalo v lanski sezoni?

Marc Marquez je nedvomno bil prvo ime lanske sezone razreda motoGP. Čeprav si je na zanj nesrečnem dirkališču v Indoneziji poškodoval ramo in izpustil zadnje štiri dirke, je na preostalih prizoriščih povsem dominiral in slavil na kar 14 sprinterskih in 11 klasičnih dirkah. Vse dvome o naslovu prvaka je razblinil že v prvi polovici sezone, svojo sedmo krono v elitnem razredu pa je nato dokončno osvojil na Japonskem.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Marc Marquez AP

Marc Marquez AP

Marc Marquez Profimedia

Marc Marquez MotoGP

Marc Marquez MotoGP









Njegov najbližji zasledovalec je bil Alex Marquez. S tremi sprinterskimi in tremi nedeljskimi zmagami je v skupnem seštevku končal na drugem mestu in tako poskrbel za sanjsko leto družine Marquez.

Po prvi polovici sezone je tretje mesto držal Francesco Bagnaia, a je forma Italijana nato do konca sezone precej upadla. S tretjega mesta ga je po slabši prvi in odlični drugi polovici izrinil Marco Bezzecchi. Dirkač Aprilie je slavil tri nedeljske in tri sprinterske zmage, v drugi polovici pa na klasičnih preizkušnjah nanizal kar sedem uvrstitev na zmagovalni oder. Bagnaia je do konca sezone izgubil še eno mesto, prav na zadnjem prizorišču ga je prehitel še KTM-ov Pedro Acosta.

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Johann Zarco MotoGP

Raul Fernandez Profimedia

Fermin Aldeguer Profimedia





Po eno zmago so sicer vpisali tudi Johann Zarco, ki je na najvišjo stopničko stopil prav na zanj domači dirki v Le Mansu, Raul Fernandez in novinec Fermin Aldeguer. Edini proizvajalec, ki v lanskem letu ni prišel do zmage, je bila Yamaha. Njihov najboljši dirkač je bil Fabio Quartararo, ki je sezono sklenil na devetem mestu prvenstva.

Kdo so dirkači, ki jih bomo spremljali v letošnji sezoni?

V primerjavi z lansko sezono dirkaška zasedba razreda motoGP ostaja bolj ali manj nespremenjena. V garaži tovarniškega Ducatija ostajata Marc Marquez in Bagnaia, barve Gresinija bosta zastopala Alex Marquez in trenutno poškodovani Aldeguer, za ekipo VR46 pa Fabio Di Giannantonio in Franco Morbidelli. Nespremenjeni ostajata tudi zasedbi v ekipah Aprilie in KTM, za tovarniški ekipi italijanskega in avstrijskega proizvajalca bodo dirkali Bezzecchi in Martin oziroma Pedro Acosta in Brad Binder, za poltovarniški ekipi pa Fernandez in Ai Ogura ter Enea Bastianini in Maverick Vinales.

Prva dirkača Honde ostajata Joan Mir in Luca Marini, garažo ekipe LCR pa si bo z izkušenim Francozom Zarcojem delil brazilski novinec in aktualni prvak razreda moto2 Diogo Moreira. Novega člana so pozdravili tudi v poltovarniškem moštvu Yamahe, Jacku Millerju se je pridružil turški superzvezdnik in trikratni prvak razreda Superbike Toprak Razgatlioglu, medtem ko bosta tovarniške barve Yamahe branila Quartararo in Alex Rins. Od razreda motoGP sta se s koncem lanske sezone poslovila Portugalec Miguel Oliveira in Tajec Somkiat Chantra.

Sestava dirkaških ekip v razredu motoGP za sezono 2026 FOTO: MotoGP

Kdo so glavni favoriti za naslov prvaka?

Tako motociklistična javnost kot dirkači se strinjajo, da sta glavna favorita za končno slavje brata Marquez. Glede na dominanco v lanski sezoni je prvo ime v napovedih seveda Marc Marquez, na stavnicah pa visoko kotira tudi njegov brat, lanski podprvak Alex. V ožji krog favoritov uvrščamo še Italijana Bezzecchija in Bagnaio, v igri za uvrstitev med najboljših pet po koncu sezone pa se napovedujeta še Španca Acosta in Martin.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Kaj so pokazala testiranja?

Če gre soditi po časih, ki so jih dirkači postavili na zadnjem predsezonskem testiranju v Buriramu, bo prvi dirkaški konec tedna v najboljši formi pričakal Bezzecchi. Italijan je z Aprilio zadnji dan predsezonskega obdobja končal kot najhitrejši, da so v Noaleju pripravili konkurenčen motocikel, pa je z drugim časom potrdil tudi Ogura.

Status favorita je s tretjim časom upravičil Marc Marquez, ki se je v Buriramu kar trikrat znašel na tleh in priznal, da njegova fizična pripravljenost še ni na najvišji ravni, vseeno pa je testiranja sklenil z dobrim občutkom in napovedmi, da je pripravljen na boj za najvišja mesta.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

S četrtim časom je bil zadovoljen Bagnaia, visoko pa znova meri tudi Alex Marquez, sicer najhitrejši dirkač testiranj v Sepangu. Da bo Ducati ponovno izjemno konkurenčen, sta tako v Maleziji kot na Tajskem potrdila še Di Giannantonio in Morbidelli, solidno formo je prikazal tudi Acosta, med najboljšimi pa se je znova znašel Martin, ki se je v Buriramu vrnil po poškodbi rame.

Precej slabše vzdušje pa je po testiranjih vladalo v garažah Yamahe. Po številnih tehničnih težavah so se zasidrali povsem na rep razpredelnice časov.

Kako dolga je sezona prvenstva motoGP?

Letošnja sezona prvenstva motoGP predvideva 22 dirk v 19 različnih državah. Prve odgovore na vprašanja o razmerjih moči in favoritih za naslov prvaka bomo dobili že ta konec tedna, ko se v tajskem Buriramu odvija prva letošnja velika nagrada.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Dirkači se bodo nato preselili na ameriško celino, čez dva tedna bo na novem prizorišču, dirkališču Ayrtona Senne, na sporedu VN Brazilije, teden kasneje sledi dirka v teksaškem Austinu. Sredi aprila bodo motocikli brneli pod žarometi dirkališča v Lusailu, nato pa se bo karavana še pred prvomajskimi prazniki preselila v Evropo, natančneje v španski Jerez.

Sledita dirki v francoskem Le Mansu in katalonskem Montmeloju, nato pa se bodo dirkači približali Sloveniji; merili se bodo v italijanskem Mugellu in na Madžarskem, konec junija pa še v češkem Brnu. Pred krajšimi počitnicami bodo obiskali tudi nizozemski Assen in nemški Sachsenring. Po premoru sledijo postanki v Silverstonu, v Aragoniji, Misanu in Spielbergu, nato pa se bo karavana preselila v Azijo, tam bodo dirke gostile Japonska, Indonezija, Avstralija in Malezija. Predzadnje prizorišče prvenstva motoGP bo tudi tokrat Portimao, sezona pa se bo 22. novembra tradicionalno sklenila z dirko v Valencii.

Razpored dirk motoGP v sezoni 2026 FOTO: Sofascore.com