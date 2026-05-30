Aprilia na sprintu lovi trojno zmago, iz ozadja napada tudi Marquez

Jorge Martin je že na prostem treningu z novim rekordom najvišje izmerjene končne hitrosti nakazal, da bi to znal biti dan v znamenju Aprilie. Na dolgi ravnini v Mugellu je dirkal z neverjetno hitrostjo 368,6 kilometra na uro.
Španec je bil nato hiter tudi v kvalifikacijah. Postavil je tretji čas in se po dolgih 574 spet zavihtel v prvo startno vrsto, nazadnje si je tako dobro izhodišče zagotovil v Maleziji leta 2024.
V prvi startni vrsti mu bosta družbo delala Raul Fernandez, ki je iz počasnejše kvalifikacijske skupine skočil na drugo mesto, in vodilni v svetovnem prvenstvu Marco Bezzecchi. Aprilia je tako v odličnem položaju, da si tudi na sprintu zagotovi trojno zmago.
To pa bodo skušali preprečiti dirkači Ducatija. S četrtega startnega položaja se bo pognal povratnik po poškodbi Marc Marquez, ki je na kvalifikacal kazal mišice, iz druge startne vrste pa bosta napadala še Fermin Aldeguer in Francesco Bagnaia.
Odlično formo je pred kvalifikacijami iz treninga v trening prikazoval tudi Fabio Di Giannantonio, ki pa mu na kvalifikacijah ni uspelo sestaviti dobrega kroga in je na koncu zasedel zgolj sedmo mesto.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.