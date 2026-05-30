MotoGP

Aprilia na sprintu lovi trojno zmago, iz ozadja napada tudi Marquez

Mugello, 30. 05. 2026 14.00 pred 31 minutami 1 min branja 0

Avtor:
Ž.Ž.
Aprilia

Dirkači Aprilie so svoje delo na kvalifikacijah opravili izvrstno. Najboljše startno izhodišče si je zagotovil Marco Bezzecchi, ob njem pa bodo iz prve startne vrste začeli še Raul Fernandez in Jorge Martin. Novo veselje Aprilie pa bodo skušali na sprintu skušali preprečiti Ducatiji, iz ozadja bodo napadali Marc Marquez, Fermin Aldeguer, Francesco Bagnaia in Fabio Di Giannantonio. Kako se bo na sprintu razpletel dvoboj med Aprilio in Ducatijem, boste lahko v živo od 14.55 spremljali na Kanalu A in VOYO.

MotoGP - VN Italije
FOTO: VOYO

Jorge Martin je že na prostem treningu z novim rekordom najvišje izmerjene končne hitrosti nakazal, da bi to znal biti dan v znamenju Aprilie. Na dolgi ravnini v Mugellu je dirkal z neverjetno hitrostjo 368,6 kilometra na uro.

Španec je bil nato hiter tudi v kvalifikacijah. Postavil je tretji čas in se po dolgih 574 spet zavihtel v prvo startno vrsto, nazadnje si je tako dobro izhodišče zagotovil v Maleziji leta 2024.

Preberi še Bezzecchi z rekordom steze, Aprilia okupirala prvo startno vrsto

V prvi startni vrsti mu bosta družbo delala Raul Fernandez, ki je iz počasnejše kvalifikacijske skupine skočil na drugo mesto, in vodilni v svetovnem prvenstvu Marco Bezzecchi. Aprilia je tako v odličnem položaju, da si tudi na sprintu zagotovi trojno zmago.

To pa bodo skušali preprečiti dirkači Ducatija. S četrtega startnega položaja se bo pognal povratnik po poškodbi Marc Marquez, ki je na kvalifikacal kazal mišice, iz druge startne vrste pa bosta napadala še Fermin Aldeguer in Francesco Bagnaia.

Odlično formo je pred kvalifikacijami iz treninga v trening prikazoval tudi Fabio Di Giannantonio, ki pa mu na kvalifikacijah ni uspelo sestaviti dobrega kroga in je na koncu zasedel zgolj sedmo mesto. 

Urnik dirkaškega dogajanja ta konec tedna v Mugellu
FOTO: VOYO
vn italije mugello sprint

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

