Testiranja motoGP v Sepangu odpovedana

Zaradi trenutne situacije v zvezi s pandemijo covida-19 je bila Dorna v sodelovanju z Mednarodno motociklistično zvezo primorana odpovedati februarska testiranja v Sepangu. Odpovedana so tako testiranja za testne dirkače kot tudi testiranja za uradne dirkače moštev. Po pisanju vselej dobro obveščenega portala GPOne.com je zelo verjetna selitev na novo lokacijo, in sicer v Jerez.

Za zdaj na koledarju ostajajo testiranja v Katarju, ki so predvidena med 10. in 12. marcem, nato pa sledijo še testiranja v Jerezu (med 16. in 18. marcem), a le za moštva moto2 in moto3, to pa bo tudi edini test pred začetkom sezone za omenjena razreda.