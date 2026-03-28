Moto GP: Martin dobil trening, lahko tudi kvalifikacije?

Tudi trening v srednjem jakostnem razredu je prinesel nekaj padcev, v razmaku par minut sta v istem ovinku padla Daniel Holgado in Collin Veijer, na tleh pa se je hitro po začetku treninga znašel tudi Filip Salac. Najhitrejši čas je vknjižil Tony Arbolino, drugi je bil Senna Aguis, mesto med najboljšo trojico pa si je zagotovil še Alonso Lopez.

Na sobotnem treningu tretjega kakovostnega razreda je na vrhu končal 18-letni Alvaro Carpe, ki je bil najhitrejši tudi na prvem petkovem treningu, tokrat pa najhitrejši čas vknjižil v zadnji minuti prostega treninga. Popolno špansko prevlado je z drugim najboljšim časom preprečil Argentinec Valentin Perrone, za njim pa sta se uvrstila Španca Joel Esteban in Maximo Quiles.