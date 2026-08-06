MotoGP v Silverstonu vsaj do leta 2028

Vodstvo tekmovanja je podaljšalo sodelovanje s Silverstonom za leto 2027 in 2028. Na dirkališče, ki gosti tudi dirke Formule 1, so elitno motociklistično tekmovanje vrnili leta 2010 po 24 letih premora.

Letos bo britanska na sporedu ta konec tedna - s prenosom na Kanalu A in VOYO. To bo 12. od 22 dirk svetovnega prvenstva v sezoni.

"Velika Britanija ima bogato motociklistično zgodovino in ostaja eden najpomembnejših trgov za motoGP," je povedal šef vodstvene skupine MotoGP Carmelo Ezpeleta.