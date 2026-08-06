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MotoGP

MotoGP v Silverstonu vsaj do leta 2028

London, 06. 08. 2026 18.36 pred 3 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
STA
Silverstone MotoGP

Vodstvo motociklističnega tekmovanja motoGP je obelodanilo, da bo velika nagrada Velike Britanije v Silverstonu na koledarju ostala vsaj do leta 2028, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Vodstvo tekmovanja je podaljšalo sodelovanje s Silverstonom za leto 2027 in 2028. Na dirkališče, ki gosti tudi dirke Formule 1, so elitno motociklistično tekmovanje vrnili leta 2010 po 24 letih premora.

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Letos bo britanska na sporedu ta konec tedna - s prenosom na Kanalu A in VOYO. To bo 12. od 22 dirk svetovnega prvenstva v sezoni.

"Velika Britanija ima bogato motociklistično zgodovino in ostaja eden najpomembnejših trgov za motoGP," je povedal šef vodstvene skupine MotoGP Carmelo Ezpeleta.

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