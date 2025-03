motoGP v Valencii vsaj do leta 2031

"Prvenstvo motoGP bo v Valencii dirkalo do leta 2031," so zapisali na uradni spletni strani prvenstva motoGP, kjer so potrdili, da je Dorna Sports z dirkališčem Ricardo Tormo ter lokalnimi oblastmi podaljšala pogodbo za organiziranje dirk elitnega motociklističnega prvenstva, ki bo tako na vzhodu Španije potekalo do konca leta 2031.

"Zelo smo veseli, da lahko naznanimo našo prihodnost v Valencii. Dirkališče je edinstveno zaradi razgleda, ki ga ponuja gledalcem, navijači pa ga naredijo edinstvenega za nas z neverjetnim vzdušjem, ki ga ustvarijo. Vedno je polno ljudi, promotor opravlja fantastično delo in ponosni smo, da lahko še naprej zagotavljamo spektakel, ki nagrajuje njihovo strast do športa. Po tem, kar se je zgodilo leta 2024, upamo, da naša vrnitev za še pet velikih nagrad poudarja tudi našo dolgoročno zavezanost Valencii. Veselimo se vrnitve v tej sezoni in praznovanja še več fantastičnih Velikih nagrad do leta 2031," je ob novici povedal izvršni direktor družbe Dorna Sports Carmelo Ezpeleta .

"Hvala za vašo zavezanost Valencii. Mislim, da je to varna stava. Nobena druga velika nagrada namreč tako hitro ne obesi napisa 'razprodano' tako kot velika nagrada Valencie. Tu obstaja veliko navijaštvo, ljubezen do motošporta, do motociklizma. To je temeljnega pomena za Valencio, za Cheste, za pokrajino Valencia in za valencijsko skupnost. To podaljšanje pogodbe v kontekstu večje konkurenčnosti pomeni več kot kdaj koli prej in vedno smo bili prepričani, da imamo v rokah zmagovalno karto. Velika razlika, poleg teh čudovitih objektov in ekipe, so navijači. Prav tako ne smem pozabiti omeniti gospodarskega učinka, ki ga ima motoGP, in ko si prizadevamo za okrevanje - ne le čustveno, temveč tudi gospodarsko. In če nas podpirajo navijači, kot jih imamo, je zmagovalna karta na dlani. Čestitam vsem: celotni valencijski motociklistični družini, španski motociklistični družini in družini celotnega sveta, ki bo zdaj spet imela eno od dirkališč, in če smem, dirkališče z največjo dušo in po tem zadnjem letu še več, kar lahko ponudi temu velikemu športu," je ob podaljšanju pogodbe povedal predsednik območja Generalitat Valenciana Carlos Mazon .

"To je najboljša novica, ki smo jo lahko prejeli zaposleni na dirkališču Circuit Ricardo Tormo. Za dirkališče je to velik ponos, saj vemo, da to pomeni, da smo zadnjih 25 let stvari delali dobro. Zelo smo hvaležni za podporo lokalne vlade, ki podpira nas in prvenstvo motoGP. Motociklizem ima v Valenciini družbi globoke korenine. Zelo smo hvaležni tudi Dorni in motoGP-ju, saj sta ob letu brez velike nagrade zaradi poplav podpirala, zdaj pa intenzivno delamo na obnovi dirkališča , da bi novembra pripravili najboljšo veliko nagrado Valencie doslej," je ob novici povedal generalni direktor dirkališča Ricardo Tormo Nicolas Collado.

"V Valencii je neverjetno amfiteatralno vzdušje, kjer vsak sedež ponuja skoraj popoln pogled na vse vrhove za več sto tisoč navijačev, ki si pridejo ogledat najbolj vznemirljiv šport na svetu. Dirkališče je priljubljeno tudi med dirkači, saj je vse odlično organizirano in promovirano, dirkališče pa odlično izkorišča svoj položaj v bližini enega od kulturno najbogatejših evropskih mest. Zaradi vsega tega in še več je Valencia večkrat prejela nagrado za najboljšo dirko v sezoni, zaradi nove pogodbe pa se bo za to nagrado skoraj zagotovo potegovala vse do leta 2031," so ob novici še zapisali na uradni spletni strani prvenstva.