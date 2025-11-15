Svetli način
MotoGP

Bo Bagnaia tokrat našel rešitev za svoje težave?

Valencia, 15. 11. 2025 07.00 | Posodobljeno pred eno minuto

S.V. , D.S.
V Valencii je vse nared za zadnja letošnja obračuna v razredu motoGP. Na petkovih treningih ni bilo pravih presenečenj. Z najboljšimi časi dneva Pedro Acosta in Marco Bezzecchi nadaljujeta odlične predstave v zaključnem delu sezone, medtem ko Francesco Bagnaia še vedno ne najde rešitve za svoje težave in je ponovno obtičal v počasnejši kvalifikacijski skupini.

  • Iz 24UR: Po petkovih treningih v Valencii
    02:08
    Iz 24UR: Po petkovih treningih v Valencii
  • Iz 24UR: Pred dirkaškim vikendom v Valencii
    01:57
    Iz 24UR: Pred dirkaškim vikendom v Valencii
MotoGP – VN Valencije
MotoGP – VN Valencije FOTO: VOYO

Kvalifikacijski trening se ni začel najbolje za zmagovalca zadnje dirke na Portugalskem. A Marco Bezzecchi je vstal iz peska in na koncu prišel do drugega najboljšega časa, samo pet stotink za najhitrejšim Pedrom Acosto, trdno odločen, da potrdi tretje mesto v prvenstvu.

"Moja napaka, a v tem ovinku hitro pride do napake. Toda ekipa je opravila izjemno delo, da mi je popravila motocikel," je dejal Bezzecchi.

Acosta seveda ne skriva ambicij, da vsaj na zadnji dirki pride do prve zmage med elito, še posebej, ker je zadnjih šest dirk prineslo šest različnih zmagovalcev, vključno z novincem in njegovim starim rivalom Ferminom Aldeguerjem. Ob tem pa idealno priložnost dajejo tudi odsotnost poškodovanega prvaka Marca Marqueza, po okrevanju še ne zares konkurenčnega lanskega prvaka Jorgeja Martina in težave Francesca Bagnaie.

Spored dirkaškega vikenda v Valencii
Spored dirkaškega vikenda v Valencii FOTO: VOYO

Za Alexa Marqueza ta steza ni na vrhu najbolj priljubljenih, najboljši rezultat med elito ima šesto mesto, tako da je kljub letošnji vrhunski formi lahko zadovoljen s četrtim časom treninga za Francom Morbidellijem. Vsekakor pa je Alex eden najbolj konstantnih dirkačev letos.

Bagnaii nasprotno še šestič na zadnjih 11 prizoriščih v petek ni uspelo priti neposredno v hitrejšo kvalifikacijsko skupino. Fabio Quartararo pa je kljub težavam z iztekanjem goriva za las ujel najhitrejšo deseterico, kar ni uspelo povratnikoma po poškodbah Mavericku Vinalesu in Martinu. 

A šele danes bo šlo zares na kvalifikacijah elitnega razreda, ki jih bomo v živo spremljali ob 10.45 na Kanalu A in VOYO. S sprint dirko pa pričnemo ob 14.55.

MotoGP v Valencii
MotoGP v Valencii FOTO: 24ur.com
motogp vn valencie
Acosta najhitrejši na petkovem treningu v Valencii

