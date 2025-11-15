Bo Bagnaia tokrat našel rešitev za svoje težave?

Kvalifikacijski trening se ni začel najbolje za zmagovalca zadnje dirke na Portugalskem. A Marco Bezzecchi je vstal iz peska in na koncu prišel do drugega najboljšega časa, samo pet stotink za najhitrejšim Pedrom Acosto, trdno odločen, da potrdi tretje mesto v prvenstvu.
"Moja napaka, a v tem ovinku hitro pride do napake. Toda ekipa je opravila izjemno delo, da mi je popravila motocikel," je dejal Bezzecchi.
Acosta seveda ne skriva ambicij, da vsaj na zadnji dirki pride do prve zmage med elito, še posebej, ker je zadnjih šest dirk prineslo šest različnih zmagovalcev, vključno z novincem in njegovim starim rivalom Ferminom Aldeguerjem. Ob tem pa idealno priložnost dajejo tudi odsotnost poškodovanega prvaka Marca Marqueza, po okrevanju še ne zares konkurenčnega lanskega prvaka Jorgeja Martina in težave Francesca Bagnaie.
Za Alexa Marqueza ta steza ni na vrhu najbolj priljubljenih, najboljši rezultat med elito ima šesto mesto, tako da je kljub letošnji vrhunski formi lahko zadovoljen s četrtim časom treninga za Francom Morbidellijem. Vsekakor pa je Alex eden najbolj konstantnih dirkačev letos.
Bagnaii nasprotno še šestič na zadnjih 11 prizoriščih v petek ni uspelo priti neposredno v hitrejšo kvalifikacijsko skupino. Fabio Quartararo pa je kljub težavam z iztekanjem goriva za las ujel najhitrejšo deseterico, kar ni uspelo povratnikoma po poškodbah Mavericku Vinalesu in Martinu.
A šele danes bo šlo zares na kvalifikacijah elitnega razreda, ki jih bomo v živo spremljali ob 10.45 na Kanalu A in VOYO. S sprint dirko pa pričnemo ob 14.55.
