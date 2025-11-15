Bo Bagnaia tokrat našel rešitev za svoje težave?

Kvalifikacijski trening se ni začel najbolje za zmagovalca zadnje dirke na Portugalskem. A Marco Bezzecchi je vstal iz peska in na koncu prišel do drugega najboljšega časa, samo pet stotink za najhitrejšim Pedrom Acosto, trdno odločen, da potrdi tretje mesto v prvenstvu.

"Moja napaka, a v tem ovinku hitro pride do napake. Toda ekipa je opravila izjemno delo, da mi je popravila motocikel," je dejal Bezzecchi.

Acosta seveda ne skriva ambicij, da vsaj na zadnji dirki pride do prve zmage med elito, še posebej, ker je zadnjih šest dirk prineslo šest različnih zmagovalcev, vključno z novincem in njegovim starim rivalom Ferminom Aldeguerjem. Ob tem pa idealno priložnost dajejo tudi odsotnost poškodovanega prvaka Marca Marqueza, po okrevanju še ne zares konkurenčnega lanskega prvaka Jorgeja Martina in težave Francesca Bagnaie.