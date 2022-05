MotoGP: Velika nagrada Finske prestavljena na leto 2023

Razlogi za odpoved VN Finske so povezani s preverjanjem skladnosti in ustreznosti dirkališča Kymi Ring v Kausali. "Dela na homologaciji Kymi Ringa skupaj s tveganji, ki jih povzročajo geopolitične razmere v regiji, so žal povzročile letošnjo odpoved VN Finske," so zapisali organizatorji.

Trenutne okoliščine so povzročile zamude in ogrozile tekoče delo na novem dirkališču. Vse strani so se zato strinjale, da je treba dirkalno premiero na tej progi preložiti na leto 2023, ko se bo tekmovanje za motoGP vrnilo na Finsko prvič po štirih desetletjih.

Tekmovanje za VN Finske je bilo sicer na sporedu 10. julija. VN Finske za svetovno prvenstvo v motoGP je bila na sporedu že lani in leto pred tem, a sta tako lanska kot predlanska preizkušnja odpadli zaradi pandemije novega koronavirusa.