Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
MotoGP

Bezzecchi in Martin za dvojno zmago Aprilie, v Moto2 množično trčenje

Teksas, 29. 03. 2026 22.45 pred enim dnevom 3 min branja 32

Avtor:
A.M. Lu.M
Marco Bezzecchi

Še drugi teden zapored je v razredu MotoGP Aprilia vknjižila dvojno zmago. VN ZDA je dobil Marco Bezzecchi, drugi je bil zmagovalec sprinta Jorge Martin, tretji pa Pedro Acosta. V srednjem razredu smo hitro videli hudo množično nesrečo, ki je prinesla ponovitev starta in zmago Senne Agiusa. V razredu Moto3 je po napetem zaključku slavil Guido Pini.

Bezzecchi znova najboljši v razredu MotoGP

Kvalifikacije razreda MotoGP je dobil Fabio Di Giannantonio, ki je sprint dirko po trku z Marcom Marquezom sklenil že v prvem krogu. Drugi najboljši čas kvalifikacij je vknjižil Marco Bezzecchi, sicer najhitrejši dirkač nedeljskega ogrevanja, ki pa je zaradi kazni dirko začel v drugi startni vrsti. V prvi sta se Di Giannantoniu pridružila Pedro Acosta in Francesco Bagnaia, v drugi pa ob Bezzecchiju začela Joan Mir in Marc Marquez. Slednji je moral zaradi nesreče, ki jo je povzročil na sprintu, odpeljati daljši krog.

FOTO: Profimedia

Di Giannantonio je slabo startal dirko in padel na peto mesto, v ospredje pa se je odpeljal Acosta. Odlično je začel tudi zmagovalec sprinta Jorge Martin, ki je začel v tretji startni vrsti, a hitro po tem, ko so ugasnile rdeče luči, zasedel tretji položaj. Acosta je v prvem krogu enega od ovinkov odpeljal preširoko in se ob vračanju na idealno linijo steze dotaknil Bezzecchija, ki ga je ob tem prehitel in prevzel vodstvo v Teksasu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Poleg Marca Marqueza, ki je večji del dirke zasedal deveto mesto, je moral kazen dolgega kroga odslužiti tudi Mir, ki se je v šestem krogu znašel v pesku. V ospredju se ni dogajalo veliko, vse do 14. kroga, ko je Acosta ponovno slabo zvozil ovinek, Martin pa ga je kaznoval s prehitevanjem. Zmagovalec Bezzecchi in drugouvrščeni Martin sta poskrbela za novo veliko slavje Aprilie, za tretjim Acosto pa so se zvrstili Di Giannantonio, Marc Marquez, Enea Bastianini in Alex Marquez.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Zelo sem zadovoljen, za menoj je odlična dirka. V soboto sem naredil napako in pomembno je bilo, da se na nedeljski dirki dobro odzovem. Bil sem zelo žalosten, ampak mi je ekipa stala ob strani. Izredno sem jim hvaležen," je po slavju dejal Bezzecchi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Moto2 dirko zaznamovala nesreča sedmih dirkačev

Par sekund po začetku dirke srednjega razreda sta v ozadju padla Daniel Holgado in Joe Roberts, nekaj trenutkov kasneje pa smo videli množično trčenje sedmih dirkačev, ki je prineslo rdečo zastavo. Krivec je bil Alberto Ferrandez, ki je v ovinek pripeljal z veliko hitrostjo, na tleh pa so se poleg njega znašli Sergio Garcia, Filip Salac, Daniel Munoz, Angel Piqueras, David Alonso in Collin Veijer.

Po polurni prekinitvi smo dočakali ponovitev starta skrajšane dirke, kjer so bila startna mesta, na katerih bi morali biti Ferrandez, Garcia in Piqueras, prazna. Po desetih krogih sta se za najvišjo stopničko pomerila Celestino Vietti in Senna Agius. Zmage se je razveselil slednji, tik za drugim Viettijem pa je ciljno črto prečkal Izan Guevara.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Četveroboj za zmago v Moto3 dobil Pini

Dirka najnižjega jakostnega razreda je prinesla infarkten zaključek, v katerem so se za zmago borili kar štirje dirkači. Ob vstopu v zadnji ovinek sta bila na prvih dveh mestih Valentin Perrone in Alvaro Carpe, a oba ubrala preširoko linijo in bila za napako kaznovana. Prehitela sta ju Maximo Quiles, ki je končal na drugem mestu, in Guido Pini, ki si je pri 18 letih pridirkal prvo zmago v razredu Moto3. Tretje mesto je osvojil Carpe, dolgo vodilni Perrone pa je ostal brez uvrstitve na zmagovalni oder.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
SPREMLJAJ DOGAJANJE V ŽIVO
22.57

To je to iz naše strani, lahko noč!

Drage ljubiteljice in ljubitelji moto športa, to je vse za danes. Pridružite se nam spet čez slab mesec dni, ko bo na sporedu VN Španije, v vmesnem času pa ne zamudite zanimivih vsebin na našem spletnem portalu in vseh ostalih kanalih. Vse kar je ostalo je, da vam zaželimo lep preostanek večera in lahko noč.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
22.52

Besede zmagovalca Bezzecchija po koncu dirke:

"Zelo sem srečen, včeraj sem naredil veliko napako. Pomembno je bilo, da danes prikažem dobro predstavo. Vzdušje v Teksasu je bilo odlično, zahvalil bi se rad navijačem in ekipi, ki so me podpirali, ko sem bil na tleh."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
22.49

Izjemni Bezzecchi najhitrejši v zadnjih 121. krogih!

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
22.47

Dvojno vodstvo Aprillie tudi v skupnem seštevku

Bezzecchi ima na vrhu štiri točke prednosti pred Martinom, tretji je Acosta, ki za odličnim Italijanom zaostaja za 21 točk.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
22.44

Marquez kljub kazni do petega mesta

Četrti je bil Di Giannantonio, peti kaznovanec Marc Marquez, šesti tretji iz sprint dirke Bastianini, sedmi pa brat Marca, Alex Marquez. Prvo deseterico so sklenili še Raul Fernandez, Luca Marini in osmoljenec Francesco Bagnaia.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Martinov načrt: V Jerez po točke, v Le Mansu in Mugellu pa v napad

Skesani Marquez po trku z Di Giannantoniem: Vem, da moram biti kaznovan

  • ES Vrtiljak1
  • ES Vrtiljak2
  • ES Vrtiljak3
  • ES Vrtiljak4
  • ES Vrtiljak5
  • ES Vrtiljak6
  • ES Vrtiljak7
  • ES Vrtiljak8
  • ES Vrtiljak9
  • ES Vrtiljak10
  • ES Vrtiljak11
  • ES Vrtiljak12
  • ES Vrtiljak13
  • ES Vrtiljak14
  • ES Vrtiljak15
  • ES Vrtiljak16
  • ES Vrtiljak17
  • ES Vrtiljak18
  • ES Vrtiljak19
  • ES Vrtiljak20
KOMENTARJI32

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
FIRBCA
31. 03. 2026 14.50
vedezevalke morate se zavedati da ima Dukati zaprt program ne sme spreminjati na motorju nic se toleto. Vse firme lahko spreminjajo najvec Yamaha tako da Dukati v zelo slabem polozaju. Taka so dorna pravila Dukaji je v grupi A. Aprilia je v skupini B. Aprilia je boljsa iz istopa iz ovinka to je vse. Pa ne vedezevat zopet mal berite Dorna pravila.
Odgovori
-1
0 1
Miha1999
30. 03. 2026 16.40
Tenma ne govori tega naglas, stene imajo ušesa. Dejstvo je, da če ne bi lani Bezzechi poškodoval MM, bi Aprilia gledala Duccati-ju v zadek.
Odgovori
-5
1 6
Jezdimir...hehehe
31. 03. 2026 09.33
Dejstvo je da če bi Bezzecchi sedel na Ducati pusti zadaj Markeca za krog, brez debate...hehehe
Odgovori
+5
6 1
Tenma
30. 03. 2026 15.42
Ne razumem zakaj komentator sešteva tudi nedeljske dirke od lani in letos skupaj za bezečega...
Odgovori
-5
1 6
ESPRESSO
31. 03. 2026 09.28
če fi šfuhtlu 93 seštevali pa bi blo ok ne?
Odgovori
+3
3 0
Tenma
30. 03. 2026 15.41
Dobr je bezeči lani nasadil Markeca, to je tudi en način da premagaš konkurenco, podlo, a kaj druga ni od akademije za pričakovati.
Odgovori
-7
0 7
Jezdimir...hehehe
31. 03. 2026 09.35
Pozabljaš dejstvo da je Markec najpodlejši dirkač v zgodovini moto dirkanja, toliko kot jih je on nasadil ga ni junaka...hehehe
Odgovori
+5
5 0
Stajerc22
30. 03. 2026 12.37
vrnite Laguno Seco!
Odgovori
+5
5 0
FIRBCA
30. 03. 2026 12.36
Najbolje da drugo leto Banjajo zamenja Enea B. To je dalec najboljsi voznik.
Odgovori
-3
5 8
Jezdimir...hehehe
30. 03. 2026 14.47
Se strinjam, tudi od Markeca je precej boljši...hehehe
Odgovori
+11
12 1
Miha1999
30. 03. 2026 11.47
Jasno kot beli dan je samo nekaj...in to tisti tu že vedo. Marc se bo pobral, samo da ga ne bo spet Bezzechi ali kateri od VR akademije polomil.
Odgovori
-16
2 18
Jezdimir...hehehe
30. 03. 2026 14.51
Sej nihče nima nič proti peskanju Markeca, vedno se je pobral iz peska, res pa da se je tudi hitro vrnil, problem je samo da vse prevečkrat še druge povleče v pesek, če smo realni...hehehe
Odgovori
+12
12 0
MUFLON9
30. 03. 2026 15.03
pizdimir kdo je aktualni svetovni prvak
Odgovori
-7
1 8
Jezdimir...hehehe
31. 03. 2026 08.10
Tebi očitna žlehtnoba zamegljuje um, da sprašuješ neumnosti...hehehe
Odgovori
+5
5 0
Jezdimir...hehehe
30. 03. 2026 11.33
Ducati je še vedno najboljši motor Aprilia pa ima daleč najboljše dirkače, jasno kot beli dan...hehehe
Odgovori
+16
20 4
abc123df
30. 03. 2026 12.47
Saj vem da če bi si MM93 dal naredit dva uhana ter bi ti isto poslal poljub kot Bezz bi začel navijat za njega. Saj vemo da te to prizadane... Nisi si sam kriv mati narava nima meja
Odgovori
-12
2 14
Jezdimir...hehehe
30. 03. 2026 14.52
Kaj kar nekaj klobasaš, koga briga za tvoje bolečine...hehehe
Odgovori
+9
9 0
abc123df
30. 03. 2026 09.17
Kaj Aprilija je svetovni prvak? Samo vprašam ker so imeli večje slavje kot lani Ducati. Ja čestitke vsem Mavričarjem.
Odgovori
-18
3 21
Jezdimir...hehehe
30. 03. 2026 11.29
Mavričarji boste jokali do klavernega odhoda nesposobneža93, jasno kot beli dan!
Odgovori
+19
20 1
Jezdimir...hehehe
30. 03. 2026 11.34
Tvoja bolečina nikogar ne briga...hehehe
Odgovori
+17
18 1
mptour
30. 03. 2026 08.53
Težave v rdečem raju se kopičijo. Najboljši 'razvojnik' na svetu je uspel uničiti Ducati v samo enem letu. Honda je še precej dolgo zdržala.
Odgovori
+14
25 11
abc123df
30. 03. 2026 09.20
Saj pa bi Bagnaja nikoli bil najbolši razvojnik ali se motim? Škoda da MM93 ni mogel razvijat motorja ker bi bil TOP. Bezz je že vedel zakaj ga povozit...
Odgovori
-13
9 22
Jezdimir...hehehe
30. 03. 2026 11.32
Markeca predvsem boli da je Diga precej hitrejši od njega in to na poltovarniškem, kera sramota...hehehe
Odgovori
+20
22 2
motorist_mb
29. 03. 2026 21.41
Gremo rdeči 💪
Odgovori
-14
6 20
Jezdimir...hehehe
30. 03. 2026 11.30
...v zaton, saj imajo Marqueza.
Odgovori
+18
18 0
motorist_mb
29. 03. 2026 21.06
Moto2 ima preveč tekmovalcev...
Odgovori
-11
3 14
colski
30. 03. 2026 09.33
To si ugotovil na podlagi česa?
Odgovori
+13
14 1
Samo navijač
29. 03. 2026 20.45
Kazen dolgega kroga za posrat. Ce pogledamo dan nazaj je to smesno da so Marqa kaznovali.
Odgovori
-27
4 31
Bananistanec
29. 03. 2026 21.21
Točno to bi se zgodilo če bi bilo takrat tam več dirkačev, pravzaprav je dobil še malo glede na izjavo po dirki .... citat iz članka 24 ur " Nisem mogel iti po zunanji strani, zato je bil moj načrt, da po notranji strani prehitim di Giannantonia .... "
Odgovori
+16
17 1
Jezdimir...hehehe
30. 03. 2026 11.31
Marc Marquez ogroža vse voznike na dirki in jih spravlja v nevarne položaje , trke , padce , je zelo nevaren in brezkompromisen voznik , ki mu ni mar za druge...zasluži si blokado za vedno, brez debate...hehehe
Odgovori
+18
18 0
se_eden
29. 03. 2026 20.40
kaj mislite, zakaj je dodaten premor. moto2 nima rezervnih motorjev...
Odgovori
-2
5 7
bibaleze
Portal
Pokazal dva majhna otroka in čudovito ženo
Zgodba o nenavadnem porodu: Dojenček, ki je prišel med spanjem
Zgodba o nenavadnem porodu: Dojenček, ki je prišel med spanjem
Zvezdnik priznal, da včasih ni maral otrok
Zvezdnik priznal, da včasih ni maral otrok
To je najlepše ime na svetu
To je najlepše ime na svetu
zadovoljna
Portal
To lepotico ljubi Domen Prevc
Dnevni horoskop: Škorpijone čaka olajšanje, ribe iščejo notranji mir
Dnevni horoskop: Škorpijone čaka olajšanje, ribe iščejo notranji mir
Čudežna rastlina, ki pomaga pri uravnavanju stresa in tesnobe
Čudežna rastlina, ki pomaga pri uravnavanju stresa in tesnobe
Jennifer Lopez z vročim nastopom navdušila oboževalce
Jennifer Lopez z vročim nastopom navdušila oboževalce
vizita
Portal
To so simptomi raka prebavil, ki jih velikokrat spregledamo
Dobre in slabe maščobe: kako izbrati tiste, ki res koristijo zdravju?
Dobre in slabe maščobe: kako izbrati tiste, ki res koristijo zdravju?
Vroče kopeli lahko izboljšajo vašo tekaško zmogljivost, kaže nova raziskava
Vroče kopeli lahko izboljšajo vašo tekaško zmogljivost, kaže nova raziskava
Ko anksioznost povzroča telesne simptome: psihofiziologija tesnobe
Ko anksioznost povzroča telesne simptome: psihofiziologija tesnobe
cekin
Portal
Električna energija je sedaj cenejša čez dan
Evropske pokojnine: Kje so življenjski stroški pokriti in kje ne?
Evropske pokojnine: Kje so življenjski stroški pokriti in kje ne?
Pametno upravljanje financ: praktični nasveti za Slovence
Pametno upravljanje financ: praktični nasveti za Slovence
Takšnega službenega selfija nima veliko ljudi
Takšnega službenega selfija nima veliko ljudi
moskisvet
Portal
Zakaj je tako težko sprejeti partnerjevo zavrnitev
Izziv, ki je postal svetovni hit
Izziv, ki je postal svetovni hit
To bi se zgodilo z vašim telesom, če bi stopili v črno luknjo
To bi se zgodilo z vašim telesom, če bi stopili v črno luknjo
5 najbolj zdravih živil, ki bi jih morali jesti pogosteje
5 najbolj zdravih živil, ki bi jih morali jesti pogosteje
dominvrt
Portal
Živa Repovž Zelenšek: mlada arhitektka, ki soustvarja podobo domačega mesta
Ne začnite prenove stare hiše, dokler ne preverite teh stvari
Ne začnite prenove stare hiše, dokler ne preverite teh stvari
To so najbolj učinkovite rastline proti polžem
To so najbolj učinkovite rastline proti polžem
Ideje za velikonočno okrasitev vrta ali balkona
Ideje za velikonočno okrasitev vrta ali balkona
okusno
Portal
Hiter prigrizek iz listnatega testa, ki bo hit na praznični mizi
Ta sočna velikonočna sladica je pripravljena brez zapletov (in vsi jo obožujejo)
Ta sočna velikonočna sladica je pripravljena brez zapletov (in vsi jo obožujejo)
Zakaj vam testo za potico ne uspe? To so ključni razlogi
Zakaj vam testo za potico ne uspe? To so ključni razlogi
Popolna jajca za veliko noč: kako preprečiti, da počijo, in kako jih najlažje olupiti
Popolna jajca za veliko noč: kako preprečiti, da počijo, in kako jih najlažje olupiti
voyo
Portal
Rocky Balboa
Kmetija
Kmetija
Delovna akcija
Delovna akcija
Priscilla
Priscilla
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1615