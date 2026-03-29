Bezzecchi in Martin za dvojno zmago Aprilie, v Moto2 množično trčenje

Bezzecchi znova najboljši v razredu MotoGP

Kvalifikacije razreda MotoGP je dobil Fabio Di Giannantonio, ki je sprint dirko po trku z Marcom Marquezom sklenil že v prvem krogu. Drugi najboljši čas kvalifikacij je vknjižil Marco Bezzecchi, sicer najhitrejši dirkač nedeljskega ogrevanja, ki pa je zaradi kazni dirko začel v drugi startni vrsti. V prvi sta se Di Giannantoniu pridružila Pedro Acosta in Francesco Bagnaia, v drugi pa ob Bezzecchiju začela Joan Mir in Marc Marquez. Slednji je moral zaradi nesreče, ki jo je povzročil na sprintu, odpeljati daljši krog.

Marco Bezzecchi FOTO: Profimedia

Di Giannantonio je slabo startal dirko in padel na peto mesto, v ospredje pa se je odpeljal Acosta. Odlično je začel tudi zmagovalec sprinta Jorge Martin, ki je začel v tretji startni vrsti, a hitro po tem, ko so ugasnile rdeče luči, zasedel tretji položaj. Acosta je v prvem krogu enega od ovinkov odpeljal preširoko in se ob vračanju na idealno linijo steze dotaknil Bezzecchija, ki ga je ob tem prehitel in prevzel vodstvo v Teksasu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Poleg Marca Marqueza, ki je večji del dirke zasedal deveto mesto, je moral kazen dolgega kroga odslužiti tudi Mir, ki se je v šestem krogu znašel v pesku. V ospredju se ni dogajalo veliko, vse do 14. kroga, ko je Acosta ponovno slabo zvozil ovinek, Martin pa ga je kaznoval s prehitevanjem. Zmagovalec Bezzecchi in drugouvrščeni Martin sta poskrbela za novo veliko slavje Aprilie, za tretjim Acosto pa so se zvrstili Di Giannantonio, Marc Marquez, Enea Bastianini in Alex Marquez.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

"Zelo sem zadovoljen, za menoj je odlična dirka. V soboto sem naredil napako in pomembno je bilo, da se na nedeljski dirki dobro odzovem. Bil sem zelo žalosten, ampak mi je ekipa stala ob strani. Izredno sem jim hvaležen," je po slavju dejal Bezzecchi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Moto2 dirko zaznamovala nesreča sedmih dirkačev

Par sekund po začetku dirke srednjega razreda sta v ozadju padla Daniel Holgado in Joe Roberts, nekaj trenutkov kasneje pa smo videli množično trčenje sedmih dirkačev, ki je prineslo rdečo zastavo. Krivec je bil Alberto Ferrandez, ki je v ovinek pripeljal z veliko hitrostjo, na tleh pa so se poleg njega znašli Sergio Garcia, Filip Salac, Daniel Munoz, Angel Piqueras, David Alonso in Collin Veijer. Po polurni prekinitvi smo dočakali ponovitev starta skrajšane dirke, kjer so bila startna mesta, na katerih bi morali biti Ferrandez, Garcia in Piqueras, prazna. Po desetih krogih sta se za najvišjo stopničko pomerila Celestino Vietti in Senna Agius. Zmage se je razveselil slednji, tik za drugim Viettijem pa je ciljno črto prečkal Izan Guevara.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Četveroboj za zmago v Moto3 dobil Pini

Dirka najnižjega jakostnega razreda je prinesla infarkten zaključek, v katerem so se za zmago borili kar štirje dirkači. Ob vstopu v zadnji ovinek sta bila na prvih dveh mestih Valentin Perrone in Alvaro Carpe, a oba ubrala preširoko linijo in bila za napako kaznovana. Prehitela sta ju Maximo Quiles, ki je končal na drugem mestu, in Guido Pini, ki si je pri 18 letih pridirkal prvo zmago v razredu Moto3. Tretje mesto je osvojil Carpe, dolgo vodilni Perrone pa je ostal brez uvrstitve na zmagovalni oder.