Sprint dirka: Marquez odstopil, Bagnaia v vodstvu

V bližini Austina v ZDA s prenosom na Kanalu A in VOYO poteka sprint dirka. Najboljši startni položaj si je že na drugem zaporednem prizorišču zagotovil Fabio Di Giannantonio, prvo startno vrsto pa sta dopolnila Marco Bezzecchi in Pedro Acosta.
21.22
Bagnaia razred zase
Po polovici sprinta je še zmeraj v vodstvu Francesco Bagnaia, ki ima pred najbližjim zasledovalcem skoraj sekundo in pol prednosti.
21.14
Trk v prvem krogu!
Na tleh sta se znašla Marc Marquez in Fabio Di Giannantonio.
21.13
Bagnaia odlično začel, za njim Acosta in Di Giannantonio
21.12
Rdeče luči ugasnile, sprint se je začel!
21.10
Dirkači trenutno v ogrevalnem krogu
20.50
Kvalifikacije pripadle Fabiu Di Giannantoniu
Italijan, ki je imel pred to sezono pole position nazadnje leta 2022, bo zdaj še na drugem zaporednem prizorišču sprint začel iz najboljšega startnega položaja. Tako kot na zadnjem prizorišču je bil tudi tokrat za njim rojak Marco Bezzecchi, prvo startno vrsto pa je dopolnil Španec Pedro Acosta.
