Marc Marquez dobil prvi trening na domači stezi

Alcaniz ta konec tedna gosti 12. dirkaški vikend v motociklistični sezoni in velika nagrada Aragonije se zdi idealna priložnost, da pride Marc Marquez do svoje prve zmage na Ducatiju. A ga čaka težko delo, saj bo moral prehiteti izjemno dominantna Francesca Bagnaio ter Jorgeja Martina, ki imata v prvenstvu kar 56 točk naskoka pred prvim zasledovalcem, medtem ko njiju na vrhu loči le pet točk.

Dopoldanski prosti treningi

Petkovo dogajanje v Alcanizu so odprli dirkači razreda moto3, ki so kot prvi preizkusili preplasteno stezo na dirkališču MotoLand Aragon. Dopoldanski trening je dobro začel Jose Antonio Rueda, ki je skoraj do konca vodil za več kot sekundo, a kaj ko se je v zadnjim minutah izstrelil vodilni dirkač najlažjega razreda David Alonso in postavil najhitrejši čas.