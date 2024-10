Dirkaški vikend na Phillip Islandu se začenja s prostimi treningi

Jorge Martin ali Francesco Bagnaia? Kdo po izjemno napeti sezoni postal prvak razreda motoGP? Odgovora na to vprašanje sicer še ne bomo dobili ta konec tedna, lahko pa dirkaški vikend v Avstraliji močno vpliva na skupni seštevek in tehtnico prevesi na stran Španca ali Italijana. Martin, ki ima pred Bagnaio 10 točk prednosti, se je na Phillip Islandu opekel že lani, zato bo moral biti letos toliko bolj previden. Kot vselej so najprej na vrsti treningi, ki jih lahko v živo gledate na VOYO in preverite, kako se bodo dirkači odrezali na novem asfaltu.