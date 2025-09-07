Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
MotoGP
Marquez napada 16 zaporedno zmago, ga lahko kdo ustavi?
Pred nami je še zadnje in osrednje dejanje motociklističnega vikenda v Barceloni. Dirkači razreda MotoGP se bodo ob 14. uri pomerili na dirki za VN Barcelone, vloga favorita pa je seveda na plečih Marca Marqueza, ki lovi že 16. zaporedno zmago. Novo slavje Španca bo skušal preprečiti njegov brat Alex, ki pred Fabiom Quartararojem zaseda najboljši startni položaj. Prenos v živo na Kanalu A in VOYO.
