Svetli način
MotoGP

Marquez napada 16 zaporedno zmago, ga lahko kdo ustavi?

Barcelona, 07. 09. 2025 12.39 | Posodobljeno pred 43 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
S.V.
Komentarji
4

Pred nami je še zadnje in osrednje dejanje motociklističnega vikenda v Barceloni. Dirkači razreda MotoGP se bodo ob 14. uri pomerili na dirki za VN Barcelone, vloga favorita pa je seveda na plečih Marca Marqueza, ki lovi že 16. zaporedno zmago. Novo slavje Španca bo skušal preprečiti njegov brat Alex, ki pred Fabiom Quartararojem zaseda najboljši startni položaj. Prenos v živo na Kanalu A in VOYO.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
motogp vn barcelone marquez
sasoudovic1
07. 09. 2025 13.14
nerazumni naslovi , letošnja sezona dolgočasna kot že dolgo ne.
ODGOVORI
0 0
papi1
07. 09. 2025 12.52
+2
A bi lahko delodajalci ustavili ali pa vsaj opozorili komentatorja na njegovo neprofesionalno komentiranje! E;A;E;AAA;AA EEin vse vistem tonu. Ali res lahko na naših TVejih že vsakdo komentira? Na kozlanje mi gre. Pa ne mi odgovarjat, češ , saj imaš daljinec.
ODGOVORI
3 1
Pfolca
07. 09. 2025 12.44
+3
Sam sebe lahko ustavi
ODGOVORI
3 0
Stajerc22
07. 09. 2025 12.35
+6
"Dirkači razreda MotoGP se bodo ob 13.15 pomerili na dirki za VN Barcelone", ni res, dirka je ob 14:00
ODGOVORI
6 0
